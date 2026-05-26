Ο ισραηλινός στρατός έχει επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο πέρα από τη γραμμή οριοθέτησης που είχε χαράξει το Ισραήλ αρκετά χιλιόμετρα εντός του λιβανικού εδάφους μετά την εκεχειρία της 16ης Απριλίου με τη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Ρόιτερς.

Οι ίδιες πηγές δεν έδωσαν περαιτέρω λεπτομέρειες για την έκταση της προέλασης πέρα από τη λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή».

Η γραμμή αυτή, που είναι διαφορετική από την «Μπλε Γραμμή» που έχει ορίσει ο ΟΗΕ και χαράσσει τα σύνορα Λιβάνου–Ισραήλ μετά την αποχώρηση του Ισραήλ το 2000, αποτελεί μέρος μιας προτεινόμενης ζώνης ασφαλείας που εκτείνεται 5 έως 10 χιλιόμετρα εντός του νότιου Λιβάνου, όπου ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε δεκάδες ως επί των πλείστων εγκαταλελειμμένα χωριά.

Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο στρατός «ενεργεί στοχευμένα πέρα από τη Γραμμή Προωθημένης Άμυνας, προκειμένου να εξουδετερώσει άμεσες απειλές κατά των πολιτών του Κράτους του Ισραήλ», σημειώνοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξάγονται «σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας».

Χωρίς σταματημό οι επιχειρήσεις του Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα εντείνει τις επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ, ενώ Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν έχει αγνοήσει προειδοποιήσεις να σταματήσει επιθέσεις που κινδυνεύουν να υπονομεύσουν διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου στο Ιράν.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι στοχοθέτησε ισραηλινές δυνάμεις που προέλαυναν προς τη νότια λιβανική πόλη Ζαουτάρ αλ-Σαρκίγια με εκρηκτικά drones, ρουκέτες και πυροβολικό, ενώ ο ισραηλινός στρατός έπληξε αρκετές πόλεις στο νότιο Λίβανο και στην κοιλάδα Μπεκάα και εξέδωσε νέες προειδοποιήσεις εκκένωσης.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου αναφέρει ότι ο συνολικός απολογισμός από την ισραηλινή επιχείρηση από τις 2 Μαρτίου έχει φτάσει τους 3.213 νεκρούς και 9.737 τραυματίες έως τις 26 Μαΐου, ενώ ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι η Χεζμπολάχ έχει εκτοξεύσει επιθετικά drones προς ισραηλινές δυνάμεις και βόρειες ισραηλινές πόλεις, σκοτώνοντας τουλάχιστον 11 στρατιώτες από την εκεχειρία.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι τουλάχιστον 608 άνθρωποι στον Λίβανο έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις από την έναρξη της εκεχειρίας. Η Χεζμπολάχ δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία για τις δικές της απώλειες.