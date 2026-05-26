Αυτή την Κυριακή 31 Μαΐου, το περιοδικό Vita κυκλοφορεί μαζί με ΤΟ ΒΗΜΑ και προσφέρει ένα ολοκληρωμένο αφιέρωμα ευεξίας για το καλοκαίρι που ξεκινά. Με επίκεντρο την υγεία, τη διατροφή, την ψυχική ισορροπία και τη φροντίδα του σώματος, το νέο τεύχος συγκεντρώνει όλα όσα χρειαζόμαστε για να μπούμε στη νέα εποχή πιο ανάλαφρα, συνειδητά και ουσιαστικά.

Πώς μπορούμε να προστατευτούμε σωστά από τον ήλιο; Ποιες διακοπές μας ταιριάζουν πραγματικά και τι αποκαλύπτουν για τις ανάγκες μας; Πόσο στενά συνδέεται η υγεία μας με το περιβάλλον γύρω μας; Το νέο Vita αναζητά απαντήσεις μέσα από επιστημονικά δεδομένα, σύγχρονες τάσεις και πρακτικές συμβουλές που μπορούν να κάνουν την καθημερινότητά μας καλύτερη και πιο ισορροπημένη.

Στις σελίδες του θα διαβάσουμε ακόμη ποια σημάδια δεν πρέπει ποτέ να αγνοούμε όταν πρόκειται για την υγεία της καρδιάς μας, αλλά και τι συμβαίνει πραγματικά στον οργανισμό μας όταν ο ύπνος μετατίθεται συστηματικά μετά τα μεσάνυχτα. Γιατί η ευεξία δεν είναι μόνο θέμα διατροφής ή άσκησης· είναι τρόπος ζωής.

Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει γεύσεις, το Vita βάζει στο μικροσκόπιο τη χωριάτικη σαλάτα και τα πολύτιμα οφέλη της, εξερευνά τη σχέση ανάμεσα στο φαγητό και τη διάθεσή μας και εξηγεί γιατί τα όσπρια παραμένουν ένας διατροφικός θησαυρός που δεν πρέπει να λείπει από το τραπέζι μας. Παράλληλα, δίνει απαντήσεις σε σύγχρονες διατροφικές απορίες γύρω από τα πρωτεϊνούχα γλυκά, το γάλα και τη συχνά περίπλοκη σχέση μας με τη ζυγαριά.

Το νέο τεύχος κάνει επίσης μια ουσιαστική παύση από την πίεση της καθημερινότητας και στρέφει το βλέμμα πιο βαθιά μέσα μας. Τι είναι το «seagulling» στις σχέσεις και γιατί μας επηρεάζει τόσο; Γιατί δυσκολευόμαστε να διαχειριστούμε τα αρνητικά συναισθήματα; Τι σημαίνει «precrastination» και γιατί αισθανόμαστε την ανάγκη να τελειώνουμε τα πάντα αμέσως; Μέσα από σύγχρονες ψυχολογικές προσεγγίσεις, το Vita φωτίζει πλευρές της συμπεριφοράς μας που συχνά μένουν αθέατες.

Παράλληλα, προσφέρει πρακτικές συμβουλές για πιο λεία και υγιή επιδερμίδα, ασκήσεις για σύσφιξη και ενδυνάμωση, αλλά και ιδέες για να φροντίσουμε το σώμα μας χωρίς πίεση και υπερβολές. Στο επίκεντρο βρίσκονται ακόμη η σύγχρονη εξάντληση, ο χρόνος που μοιάζει να μη φτάνει ποτέ και ο τρόπος που λειτουργεί ο «εργονομικός εγκέφαλος» στην απαιτητική καθημερινότητα του σήμερα.

Στο εξώφυλλο του νέου Vita φιλοξενείται η Ευαγγελία Συριοπούλου. Η αγαπημένη ηθοποιός μιλά για τον ρόλο της στη νέα τηλεοπτική σειρά του MEGA «Σύγκρουση», για τις αλλαγές που φέρνει ο χρόνος, τη μητρότητα, τη δύναμη της ηρεμίας και όλα όσα την κάνουν σήμερα να βλέπει τη ζωή διαφορετικά.