Μια παλιά φωτογραφία έρχεται να αναστατώσει τους Ρουσσάκηδες.

Την ίδια στιγμή, σχέσεις δοκιμάζονται, υποψίες δυναμώνουν και κάποιοι ήρωες βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε αποφάσεις χωρίς επιστροφή.

Η δραματική σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», επιφυλάσσει εκπλήξεις και απόψε.

Αναλυτικά η περίληψη του επεισοδίου που θα μεταδοθεί στις 23:00:

Η Μαργαρίτα εξηγεί στον Λεωνίδα το μπέρδεμα με την Αναστασία κι εκείνος αναλαμβάνει να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Η βίαιη αντίδραση της Χριστιάνας προβληματίζει την Αλεξάνδρα, η οποία εντείνει την προσπάθειά της να ανακαλύψει τι κρύβει το παλιό κινητό της κόρης της. Την ίδια ώρα, ο ντετέκτιβ έχει γίνει η σκιά της Χριστιάνας και συλλέγει πληροφορίες. Ο Μανώλης φτάνει κοντά στον φόνο, αλλά την τελευταία στιγμή το μετανιώνει. Ο Στάθης το ρίχνει έξω και φέρεται αλλοπρόσαλλα, ενώ ο Στέφανος τον πιέζει να κάνει συμπληρωματικές εξετάσεις.

Η Ισμήνη κι ο Μιχάλης εξακολουθούν να συναντιούνται σε δήθεν φιλικά τραπέζια και η ένταση πάλι ανεβαίνει. Η Ερωφίλη βλέπει τα ξεχασμένα σκουλαρίκια της Μαρουσώς και συνειδητοποιεί ότι ο Αντώνης έχει προχωρήσει στην επόμενη. Ο Στέφανος ενημερώνει τον Λυκούργο για το πρόβλημα του Στάθη, ενώ ο Στάθης ετοιμάζει τη διαθήκη του. Η Αλεξάνδρα μαθαίνει τον κωδικό του κινητού της Χριστιάνας κι εκεί μέσα βρίσκει μια φωτογραφία της κόρης της με τον Σήφη πριν από δύο χρόνια.

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

