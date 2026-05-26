Το «φράγμα» των 30 βαθμών Κελσίου σε πολλές περιοχές της χώρας πέρασε σήμερα ο υδράργυρος, με τον καιρό να θυμίζει ήδη καλοκαίρι.

Στην Αττική, η ζέστη έγινε αισθητή τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στις παραλιακές ή βιομηχανικές ζώνες, με τη Σαλαμίνα να οδηγεί την κούρσα της θερμοκρασίας στον νομό.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (meteo.gr) σε ό,τι αφορά την Αττική οι υψηλότερες θερμοκρασίες (έως τις 16:30 σήμερα, 26 Μαΐου), καταγράφηκαν σε:

• Σαλαμίνα: 31.8°C

• Παραλία Ασπροπύργου: 31.1°C

• Χαροκόπειο (Καλλιθέα): 30.8°C

• Βάρη: 30.3°C

• Βλυχάδα: 30.3°C

• Πέραμα: 30.3°C

• Πατήσια (Αθήνα): 30.2°C

• Ελευσίνα: 30.1°C

• Πειραιάς (Παιδαγωγική): 30.0°C

Το Top-10 των υψηλότερων θερμοκρασιών στην Ελλάδα

Ενώ η Αθήνα άρχισε να «ιδρώνει» με 30άρια, η Κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλία είχαν την τιμητική τους, φτάνοντας σχεδόν τους 34°C.

Το Top-10 των θερμοκρασιών σήμερα:

1. Παλαιό Σκυλίτσι Ημαθίας: 33.7°C

2. Βέροια: 33.4°C

3. Γιαννιτσά: 33.4°C

4. Δίον Πιερίας: 33.1°C

5. Σίνδος Θεσσαλονίκης: 32.9°C

6. Χαλάστρα Θεσσαλονίκης: 32.9°C

7. Δένδρα Τυρνάβου: 32.7°C

8. Γυναικόκαστρο Κιλκίς: 32.6°C

9. Λαγκαδάς: 32.6°C

10. Σέρρες (Θέρμα): 32.3°C

Σημειώνεται ότι πολύ κοντά ακολούθησαν τα Τρίκαλα και η πόλη των Σερρών με 32.2°C.

Καθησυχαστικός ο Κολυδάς

Σε ανάρτηση προχώρησε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς εξηγώντας ότι η Ελλάδα φαίνεται να περνά σταδιακά σε θερμότερη περίοδο, κυρίως από τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, με τη θερμοκρασία να κινείται πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Ωστόσο, τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δεν δείχνουν προς το παρόν ακραίο επεισόδιο τύπου Βορειοδυτικής Ευρώπης.

Όπως τόνισε, η χώρα μας δεν βρίσκεται στο κέντρο ενός ισχυρού και επίμονου αντικυκλωνικού «θόλου θερμότητας», αλλά περισσότερο στα όρια της θερμής ζώνης. Επομένως, μιλάμε για ζέστη, πιθανόν αισθητή σε αρκετές περιοχές, αλλά όχι για συνθήκες ανάλογες με εκείνες που προκάλεσαν τα ρεκόρ θερμοκρασίας σε Αγγλία, Γαλλία και Ιβηρική.