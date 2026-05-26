Έκτακτο υπουργικό συμβούλιο για αύριο στο Καμπ Ντέιβιντ -μια απομονωμένη στρατιωτική κατοικία δυτικά της Ουάσινγκτον- συγκάλεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε «αμυντικά» πλήγματα στο Ιράν και ενώ οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία λήξης του πολέμου δεν κινούνται ούτε προς την κατεύθυνση που θα ήθελε ο ίδιος, ούτε με την ταχύτητα που απαιτείται.

Μπορεί ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά και άλλοι παράγοντες να υποστηρίζουν ότι μια συμφωνία με την Τεχεράνη συνεχίζει να «είναι κοντά» και ότι το τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή είναι ορατό αλλά οι πρόσφατες εξελίξεις κατάφεραν πλήγμα σε αυτή την κατά τα φαινόμενα πρόοδο.

Το Ιράν κατηγόρησε σήμερα τις ΗΠΑ για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός μετά τα νυχτερινά αμερικανικά πλήγματα στον νότο της χώρας, ενώ τα όπλα έχουν σχεδόν σιγήσει από την 8η Απριλίου και την έναρξη της εκεχειρίας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post, η συνεδρίαση της κυβέρνησης αναμένεται να αφιερωθεί στο Ιράν αλλά και η οικονομία θα περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.

Σε αντίθεση με άλλους προέδρους, ο σημερινός ένοικος του Λευκού Οίκο έχει χρησιμοποιήσει ελάχιστες φορές το Καμπ Ντέιβιντ.

Η αυστηρά φρουρούμενη κατοικία, η οποία βρίσκεται στα βουνά του Μέριλαντ, 100 χλμ από την Ουάσινγκτον, έγινε τόπος διαπραγματεύσεων και σημαντικών συνόδων κορυφής, όπως η συμφωνία το 1978 μεταξύ του Ισραήλ και της Αιγύπτου η οποία την επόμενη χρονιά οδήγησε στην ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών, εχθρών μέχρι τότε. Μετά την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ μετέβη μόλις μια φορά εκεί, τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς.

Πρόοδος στις συνομιλίες

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται καθώς παρά την ένταση που επέστρεψε με αφορμή τις αμερικανικές επιθέσεις, η ιρανική ηγεσία εμφανίζεται σχετικά αισιόδοξη για μια συμφωνία μέσα στις επόμενες ημέρες. Όπως έγινε γνωστό ο πρόεδρος της Βουλής του Ιράν και επικεφαλής διαπραγματευτής, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ , βρέθηκε στο Κατάρ, όπου είχε συνάντηση με τους αξιωματούχους που έχουν αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο για τη συμφωνία. Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα, υπήρξε πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ιδιαίτερα στο θέμα των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων.

Την ίδια εκτίμηση, ότι μια συμφωνία είναι θέμα ημερών έκανε και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο , ο οποίος επίσης βάσισε την εκτίμηση του στις συζητήσεις που γίνονται στο Κατάρ.