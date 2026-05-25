Ξεπέρασε τα 3,4 εκατομμύρια ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε τη χώρα μας στο πρώτο τρίμηνο του 2026 καταγράφοντας άνοδο κατά 28,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, είχε ως αποτέλεσμα οι εισπράξεις από τον τουρισμό να καταγράψουν άνοδο κατά 64,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 φθάνοντας τα 1,676 δισεκ. Ευρώ.

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των εσόδων οφείλεται στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 66,4%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 825,2 εκατ. ευρώ, όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 65,2%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 824,2 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 709,3 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 64,6%, ενώ και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ σημείωσαν άνοδο κατά 78,0% και διαμορφώθηκαν στα 116,0 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία σημείωσαν άνοδο κατά 6,6% και διαμορφώθηκαν στα 122,5 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία, που αυξήθηκαν κατά 39,1% και διαμορφώθηκαν στα 45,2 εκατ. ευρώ. Υψηλότερες κατά 66,5% ήταν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 113,8 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, σημαντική άνοδο παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 213,3 εκατ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 6,0% και διαμορφώθηκαν στα 172,5 εκατ. ευρώ.

Από που προέρχονταν οι αφίξεις στον τουρισμό

Αναφορικά με την εισερχόμενη τουριστική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 1,785 εκατομμύρια ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 51,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 26,2% και διαμορφώθηκε σε 1,615, εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατέγραψε άνοδο κατά 43,9%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 94,4%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε άνοδο κατά 21,6% και διαμορφώθηκε σε 297,3 χιλ. ταξιδιώτες, όπως και αυτή από τη Γαλλία, που αυξήθηκε κατά 27,6% σε 77,4 χιλ. ταξιδιώτες. ‘Ανοδο κατά 25,0% σημείωσε και η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 159,6 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 49,3% και διαμορφώθηκε σε 250,0 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 8,6% σε 172,5 χιλ. ταξιδιώτες.