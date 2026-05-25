Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Η σορός του νεαρού ορειβάτη εντοπίστηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί της Δευτέρας από τον διαχειριστή του καταφυγίου «Σπήλιος Αγαπητός», μαζί με μέλη ερευνητικής ομάδας που συμμετείχαν στις έρευνες στον Όλυμπο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 25χρονος βρέθηκε στην περιοχή «Ζωνάρια», κάτω από το λούκι της Κακόσκαλας, σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο και σε μεγάλο υψόμετρο. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και ξεκίνησε η επιχείρηση προσέγγισης και ανάσυρσης της σορού.

Μεγάλη επιχείρηση με ΕΜΑΚ, εθελοντές και drones

Στις έρευνες συμμετείχαν περισσότερα από 20 στελέχη της 2ης, 4ης και 8ης ΕΜΑΚ, διασώστες της Ορειβατικής Υπηρεσίας Κατερίνης, εθελοντές, καθώς και drones που «σάρωναν» την περιοχή, τις τελευταίες ημέρες.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στον Όλυμπο, είχαν δυσκολέψει σημαντικά το έργο των σωστικών συνεργείων, οδηγώντας ακόμη και σε προσωρινή διακοπή των ερευνών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης τραυματίστηκε κι ένας πυροσβέστης, ο οποίος φέρεται να γλίστρησε και να χτύπησε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Είχε χαθεί κατά την ανάβαση προς Μύτικα

Ο 25χρονος Ισπανός είχε ξεκινήσει μόνος του από το καταφύγιο «Αγαπητός» με προορισμό τον Μύτικα, την υψηλότερη κορυφή του Ολύμπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, άλλοι ορειβάτες τον είχαν προειδοποιήσει να αναστείλει την ανάβαση, λόγω ανεπαρκούς εξοπλισμού, ωστόσο εκείνος επέλεξε να συνεχίσει την πορεία του.

Τα τελευταία σημάδια ζωής έδωσε το πρωί της Τρίτης, όταν επικοινώνησε με τον πατέρα του. Την επόμενη ημέρα, δηλώθηκε επίσημα η εξαφάνισή του, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι ελληνικές αρχές, έπειτα και από ενημέρωση του ισπανικού προξενείου στην Αθήνα.

Αναμένεται η επίσημη ταυτοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης ανάσυρσης, θα ακολουθήσει η διαδικασία επίσημης ταυτοποίησης της σορού, ώστε να επιβεβαιωθεί και τυπικά ότι πρόκειται για τον 25χρονο ορειβάτη που αγνοείτο τις τελευταίες ημέρες στον Όλυμπο.