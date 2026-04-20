Συναγερμός σήμανε στις Αρχές των ΗΠΑ, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς σε πάρκο στο Γουίνστον-Σάλεμ της Βόρειας Καρολίνας.

Σύμφωνα με το Κρατικό Γραφείο Ερευνών της Β. Καρολίνας, δύο άτομα έπεσαν νεκρά ενώ αρκετά έχουν τραυματιστεί.

«Η υπηρεσία SBI της Βόρειας Καρολίνας (NC SBI) ανταποκρίνεται αυτή τη στιγμή σε περιστατικό με πυροβολισμούς στην οδό Robinhood, κοντά στο Γυμνάσιο Jefferson. Οι πυροβολισμοί ΔΕΝ σημειώθηκαν στο σχολείο, αλλά στο πάρκο Leinbach. Ο χώρος του σχολείου είναι πλέον ασφαλής και ανοιχτός και πάλι, εάν χρειάζεται να παραλάβετε τα παιδιά σας. Αρκετά άτομα έχουν πυροβοληθεί, ενώ υπάρχουν 2 νεκροί».

WINSTON-SALEM, N.C. — The NC SBI is currently responding to a shooting on Robinhood Road near Jefferson Middle School. The shooting is NOT at the school but in Leinbach Park. The school is now clear and open again if you need to pick up your children. Several people have been… — NC SBI (@SBI1937) April 20, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προκαταρκτική έρευνα της αστυνομίας δείχνει πως επρόκειτο για μια προσχεδιασμένη συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν αρκετοί νεαροί, η οποία κλιμακώθηκε με αποτέλεσμα πολλά άτομα να ανταλλάξουν πυροβολισμούς.

Το περιστατικό φαίνεται πως δεν αφορά περίπτωση «ενεργού σκοπευτή» (active shooter).