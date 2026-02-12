Ώρες αγωνίας βιώνει η οικογένεια ενός 60χρονου ψαρά από τη Σπάρτη, ο οποίος αγνοείται από τη Δευτέρα, με τη βάρκα του να έχει βρεθεί άδεια σε βραχώδη ακτή.

Η αδελφή του αγνοούμενου μίλησε αποκλειστικά στο LIVE NEWS.

«Μήπως είχε κάποιο παθολογικό» αναφέρει, «μήπως κάτι του συνέβη κάτι ξαφνικά, έχασε τον κόσμο από τα μάτια του και έπεσε στη θάλασσα», είπε αρχικά η γυναίκα.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα σενάρια. Οι συγγενείς αγωνιούν και οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται για τρίτο 24ωρο στα ανοιχτά του Γυθείου.

«Ο Γιώργος έφυγε στις 12 το μεσημέρι. Πήγε να ρίξει τα δίχτυα του. Στην επιστροφή όμως ο Γιώργος έβαλε αυτόματο πιλότο με προορισμό το λιμάνι του Γυθείου», συνέχισε η αδερφή του αγνοούμενου.

Η βάρκα του όμως δεν έφτασε ποτέ στο λιμάνι. Εντοπίστηκε στα Τρίνησα σε βραχώδη ακτή και ακυβέρνητη. Το μόνο που βρέθηκε πάνω στο σκάφος, ήταν το κινητό του τηλέφωνο.

«Δεν είχε θέματα με τον καιρό. Ήταν μεγάλο το καΐκι. Απλώς συμπτωματικά εκείνη την μέρα ήταν μόνος. Ενώ συνήθως έχει κάποιον μαζί του», ανέφερε στο Live News ο ξάδερφος του 60χρονου.

Ο ξάδερφός του εικάζει πως, «Το πιθανότερο είναι ότι τον τράβηξε το δίχτυ κάτω. Έχει γίνει πολλές φορές αυτό, δεν είναι περίεργο. Τώρα θα μου πεις γιατί δεν βρέθηκε. Γιατί τα ρεύματα μπορεί να τον έχουν πάει εντελώς αντίθετα από εκεί που ψάχνουν».

Φοβούνται για το χειρότερο

Ορισμένοι φίλοι του «ψαρο- Γιώργη», όπως τον αποκαλούν, σκέφτονται ακόμη και το χειρότερο σενάριο.

«Κάτι άλλο έχει συμβεί. Αποκλείεται να έπεσε. Το μυαλό μου πάει στο κακό ότι κάποιος τον χτύπησε», λένε χαρακτηριστικά συγγενείς του.

Ο ξάδερφος του 60χρονου, ανέφερε στο Live News:

-Εντάξει άκουσα και κάτι περίεργα που δεν νομίζω να ισχύουν.

-Όπως;

-Ότι βρέθηκε σε λάθος τόπο την λάθος στιγμή.

Αγωνιά για τον φίλο του, που γνωρίζονται πάνω από 20 χρόνια. Την Δευτέρα ήπιαν μαζί τον καφέ τους όπως κάθε πρωί. Στην συνέχεια ο 60χρονος έφυγε για ψάρεμα και δεν γύρισε ποτέ.

Τον ψάχνουν παντού

Οικογενειακή φίλη δήλωσε: «Ψάχνουν πάντως, παντού γιατί κατέβηκαν και φίλοι με σκάφη και η πολιτεία. Οι έρευνες συνεχίζονται, έτσι μου είπαν το πρωί κανονικά. Και με σκύλο πήγαν εθελοντές και ψάχνανε τις ακτές και σκάφη πάρα πολλά ιδιωτικά βοήθησαν στις έρευνες».

«(Τα δίχτυα) τα έριχνε μόνος του συνήθως και όταν τα σήκωνε μετά από ώρες, έπαιρνε κάποιον βοηθό».

Τι αναφέρουν φίλοι του αγνοούμενου

«Ήπιαμε τον καφέ. Πήρε τον καφέ του, πήρε τρόφιμα και πήγε για ψάρεμα. Μου είπε η γυναίκα του ότι τελευταία ομιλία 2 το μεσημέρι και μετά από λίγο είδε το καΐκι από την κάμερα απέναντι στα Τρίνησα».

Όλοι όσοι τον γνώριζαν μιλούν για έναν έμπειρο ψαρά, «Έμπειρος από μικρός ψαροντουφεκάς. Χάλαγε η προπέλα και βούταγε και την έφτιαχνε. Τόσο έμπειρος ήταν».

«Φυσικά και ήταν έμπειρος. Είχε γεννηθεί μέσα στην θάλασσα. Ήταν η λατρεία του η θάλασσα».

«Κάθε εβδομάδα πήγαινε για ψάρεμα. Πήγαινε έπιανε ψάρια και ερχόταν στο μαγαζί και τα πουλούσε».

Πότε χάθηκαν τα ίχνη του

Το μαγαζί του από το απόγευμα της Δευτέρας παραμένει με κατεβασμένα τα ρολά.

Πριν φύγει για ψάρεμα πέρασε το πρωί της Δευτέρας από το μαγαζί του στην Σπάρτη. Χαιρέτησε την σύζυγο του και έφυγε για το λιμάνι του Γυθείου.

Από τότε η τελευταία επικοινωνία με την σύζυγο του ήταν στις 2 το μεσημέρι, λίγο πριν χαθούν τα ίχνη του.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του είναι συνεχείς. Δύο σκάφη του λιμενικού, δύτες αλλά και εθελοντές χτενίζουν την περιοχή.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Μάλιστα, η σύζυγος του αγνοούμενου ψαρά μίλησε στην εκπομπή Live News αναφέροντας ότι το σημείο δεν ήταν άγνωστο για τον αγνοούμενο, καθώς συνήθιζε να πηγαίνει εκεί είτε μόνος του είτε με παρέα.

– Στο συγκεκριμένο σημείο που βρέθηκε η βάρκα του είχε ξαναπάει;

– Ναι, είχε ξαναπάει. Κάποτε (πήγαινε) μόνος του, κάποτε με παρέα. Αυτό ευχόμαστε όλοι, να έχει χτυπηθεί και να είναι κάπου.

Το σχόλιο του Γ. Καλλιακμάνη για την εξαφάνιση του 60χρονου ψαρά