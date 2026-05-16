Υποτονικό ήταν το κλίμα την πρώτη μέρα έναρξης των εργασιών του 16ου συνεδρίου της ΝΔ, ενώ σε μεγάλο αριθμό συνέδρων κυριαρχούσε και ο προβληματισμός για τις επιδόσεις του κόμματος στις επόμενες εκλογές. Στα πηγαδάκια πολλές ήταν οι συζητήσεις για την εικόνα που εμφανίζει τον τελευταίο καιρό η κυβέρνηση χωρίς βέβαια να παραλείπονται οι αναφορές στα πολλά και θετικά που έχουν γίνει. Τα χειροκροτήματα και οι επευφημίες που υπήρχαν στα προηγούμενα συνέδρια δεν ήταν πολλά χθες και ακόμα και στη θέα των υπουργών κατά την είσοδό τους στη μεγάλη αίθουσα του συνεδριακού χώρου στα Σπάτα επικρατούσε παγωμάρα. «Πάνε οι καλές εποχές με τα ζήτω και τα μπράβο» έλεγε πρώην υπουργός.

Πάντως, στιγμιότυπα που ξεχώρισαν ήταν η θέρμη με την οποία υποδέχτηκαν οι σύνεδροι τα στελέχη εκείνα που το όνομά τους εμπλέκεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνοντας έτσι ό,τι στη συνείδηση των συνέδρων του κόμματος δε θεωρούνται πρόσωπα που παραβίασαν είτε το νόμο είτε τις αρχές και αξίες του κυβερνώντος κόμματος. Λογικό θα πει κανείς, κομματικό συνέδριο είναι, αλλά τα πράγματα δεν είναι πάντα έτσι. Στις συζητήσεις δεν έλειψαν και οι παρατηρήσεις για την απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών και προέδρων του κόμματος, Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή.

Τα στοιχήματα για τον Αντ. Σαμαρά

«Αν ο Σαμαράς αποφασίσει τελικά να κατέβει με δικό του, καθαρόαιμο δεξιό σχήμα, μιλάμε για κανονική ρωγμή στη βάση, εκεί ακριβώς που πονάμε», σχολίαζε βουλευτής σε ένα από τα κεντρικά πηγαδάκια, λίγο προτού ανέβει στο βήμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένας από την παρέα έσπευσε να διαφωνήσει: «Δεν πρόκειται να το κάνει, ξέρει το βάρος της ιστορίας του και της παράταξης». Η υπόλοιπη γαλάζια ομήγυρη, ωστόσο, κούνησε το κεφάλι, δείχνοντας ότι δεν συμμερίζεται καθόλου τη σιγουριά του.

Οι αισιόδοξοι και οι απαισιόδοξοι

Αν σήμερα γίνονταν εκλογές η ΝΔ θα έπαιρνε …χαλαρά 32 % έλεγε κομματικό στέλεχος που είναι στο επιτελείο υπουργού, σημειώνοντας ωστόσο την δυναμική και την ψυχολογία του παραβάν, όταν έρθει η ώρα, την οποία το κυβερνών κόμμα πρέπει να προσέξει. Υπήρξε όμως και η άλλη άποψη από βουλευτή της περιφέρειας. «Με αυτά που ακούω στον νομό μου, φοβάμαι ότι δεν θα πάρουμε ούτε το μπόνους». Ποιος έχει δίκιο;

Στα πρόθυρα διάλυσης η Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς

Αναμενόμενη ήταν η ανακοίνωση της ανεξαρτητοποίησης του βουλευτή Οζγκιούρ Φερχαντ που αποχώρησε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς και δεν συμφωνώ με πολλούς που έλεγαν χθες στους διαδρόμους της Βουλής ότι ήταν κεραυνός εν αιθρία. Μπορεί στη Νέα Αριστερά να μην γνώριζαν γι’ αυτή την κίνηση του, αλλά όσοι τον είχαν δει την περασμένη Δευτέρα στο θέατρο της Ρεματιάς στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα κατάλαβαν πολλά, ενώ είχαν ήδη κυκλοφορήσει πληροφορίες εδώ και πολλές μέρες ότι ήταν ένας από τους βουλευτές που θα στηρίξουν το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού.

Μου λένε ότι θα έχουμε και άλλες ανεξαρτητοποιήσεις και δείχνουν προς την πλευρά της Έφης Αχτσιόγλου, του Νάσου Ηλιόπουλου, του Αλέξη Χαρίτση. Για να δούμε. Πάντως ο Οζγκιούρ σε συνομιλητές του ξεκαθαρίζει ότι η έδρα ανήκει στον λαό της Ροδόπης και δεν την παραδίδει. Όσο για το αν θα κινηθεί προς Τσίπρα απαντάει “yavash yavash” (σιγά –σιγά) μένοντας για την ώρα μόνο στην ανεξαρτητοποίηση του, χωρίς όμως να απορρίπτει κανένα σενάριο.

Προβληματίζει η ουκρανική σιγή

Περίπλοκα εξελίσσεται η υπόθεση με το drone ουκρανικής προέλευσης που εντοπίστηκε προ ημερών στη Λευκάδα. Το Κίεβο δε φαίνεται διατεθειμένο να αναλάβει την ευθύνη και να αποδεχθεί την «πατρότητα» του μη επανδρωμένου σκάφους. Κι αυτό παρά τις διαρροές της Αθήνας αλλά και τις δηλώσεις του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια με τις οποίες εκφράστηκε βεβαιότητα ότι ανήκει στο δίκτυο των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο χτυπά τον ρωσικό σκιώδη στόλο στη Μαύρη Θάλασσα και προσφάτως και στη Μεσόγειο.

Στην ελληνική πρωτεύουσα δεν θεωρούν τυχαία την ανακοίνωση της ουκρανικής κατασκευάστριας εταιρείας περί «άγνοιας» όσον αφορά τον συγκεκριμένο τύπο σκάφους, την ώρα που οι επίσημες αρχές της χώρας τηρούν σιγή ιχθύος.

Ώρα για αποστάσεις;

Δεν πέρασε απαρατήρητο ότι ο ουκρανός υπουργός Άμυνας Μιχαΐλο Φεντόροφ επιφυλάχθηκε να απαντήσει όταν έθεσε το ζήτημα ο Δένδιας στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων την περασμένη Τρίτη. Ενώ σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες έως την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές δεν έχει υπάρξει επικοινωνία μεταξύ του Γιώργου Γεραπετρίτη και του Ουκρανού ομολόγου του. Η ελληνική πλευρά απαιτεί να δεσμευτεί το Κίεβο ότι δεν θα βρεθούμε ξανά ενώπιον μιας τέτοιας εκρηκτικής έκπληξης με τυχόν άλλα αδέσποτα drones να κυκλοφορούν στη Μεσόγειο.

Από την άλλη, πάντως, στο εσωτερικό της κυβέρνησης δεν λείπουν κι εκείνοι που θεωρούν ότι το ζήτημα που ανέκυψε μπορεί να αποτελέσει για μια αφορμή για αποστασιοποίηση από την Ουκρανία. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι το δεξιόστροφο εκλογικό κοινό δεν συμπάθησε ποτέ την ταύτιση της Αθήνας με το Κίεβο.

Ανέλεγκτα «πόθεν έσχες» Η πρόσφατη δημοσιοποίηση των δηλώσεων «πόθεν έσχες» των πολιτικών χωρίς να έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς λογιστές, καθιστά έωλη τη διαδικασία και εκθέτει την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών και των λοιπών αιρετών. Η περίπτωση της δήλωσης του προέδρου του ΠαΣοΚ Νίκου Ανδρουλάκη στην οποία «εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή του», όπως δήλωσε, δεν συμπεριελήφθη το ποσό των καταθέσεων που έχει σε τράπεζα του Βελγίου και το οποίο δήλωνε ανελλιπώς εδώ και πάνω από μια δεκαετία (είναι πέντε λογαριασμοί συνολικού ύψους 940.778 ευρώ), είναι ενδεικτική του πόσο αναξιόπιστη μπορεί να αποδειχθεί η όλη διαδικασία. Και αυτό καθώς, όπως πληροφορούμαι, ο Ανδρουλάκης φέρεται μέσω συνεργατών του να απευθύνθηκε στους ορκωτούς λογιστές της Βουλής οι οποίοι του είπαν ότι είχαν διαπιστώσει την παράλειψη στη δήλωσή του, αλλά δεν τον ενημέρωσαν. Πότε θα του το έλεγαν; Όταν θα ολοκληρωνόταν ο έλεγχος, του είπαν. Με αυτά και με αυτά ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ βρέθηκε εκτεθειμένος, διότι η διαδικασία «μπάζει». Και επειδή η Βουλή εκτίθεται, καλό θα είναι στις κυοφορούμενες αλλαγές του Κανονισμού της να το δουν. Η πρόταση που κατέθεσε ο Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης θα μπορούσε να αποτελέσει βάση συζήτησης: να επιφορτιστεί με τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Έτσι, και η Βουλή δεν θα εμπλέκεται και ο έλεγχος ουσίας θα γίνεται.

Οι γέφυρες Αθήνας – Λευκωσίας

Ιστορικών διαστάσεων ήταν η ομιλία του Νίκου Χριστοδουλίδη την περασμένη Πέμπτη στη Βουλή των Ελλήνων και είναι βέβαιο ότι ο Νικήτας Κακλαμάνης πρέπει να πιστωθεί την πρωτοβουλία. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει σπουδάσει Ιστορία, και όπως κάθε επιστήμονας που σέβεται τον εαυτό του δεν θα μπορούσε να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό του και να μην αναφερθεί έστω σε κάποια εξ αυτών που έχουν φέρει, διαχρονικά, Αθήνα και Λευκωσία σε τροχιά ρήξης.

Και παρότι ο ρόλος μιας σημαντικής μερίδας Ελλήνων αξιωματικών- είτε που υπηρέτησαν στην Κύπρο από το 1960 έως και το 1974 είτε συνωμότησαν από το «Εθνικό Κέντρο»- ήταν ολέθριος, οδηγώντας το νησί βήμα- βήμα προς την καταστροφή, ο Χριστοδουλίδης δεν φοβήθηκε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του: «Υποκλινόμαστε στους ηρωικούς Έλληνες αξιωματικούς, οπλίτες αλλά και πολίτες, που φώναξαν βροντερό “παρών” και θυσίασαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν», ήταν η ακριβής αποστροφή του πρόεδρου, αναφερόμενους σε αυτούς που σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις του 1963-64 και φυσικά στην τουρκική εισβολή του 1974.

Η ιστορία της Κύπρου

Βαθύτερη ήταν, όμως, η υπόκλιση σε αυτούς που σχεδόν 52 χρόνια παραμένουν αγνοούμενοι, θυμίζοντας εκ των άλλων την τουρκική βαρβαρότητα. Όχι τόσο για αυτά που έγιναν εκείνο το καλοκαίρι, όσο περισσότερο για το γεγονός ότι σήμερα η Άγκυρα, σε συνεργασία με τις κατοχικές αρχές, κάνουν ό,τι περνούν από το χέρι τους για να καθυστερούν τις έρευνες. «Η Ιστορία της Κύπρου είναι γραμμένη στα πηγάδια», είπε κάποιος κάποτε στη Λευκωσία, εννοώντας ότι οι αγνοούμενοι, που μπορεί να είναι θαμμένοι σε κάθε γωνιά του νησιού, φέρουν μαζί τους ένα κομμάτι της τραγωδίας αυτού του τόπου. Όσο περνούν τα χρόνια χάνονται οι αυτόπτες μάρτυρες, αυτοί που λίγο πριν τη δύση της ζωής τους αποφασίζουν να μιλήσουν και να υποδείξουν τι κρύβεται κάτω από το χώμα που πατούνε.

Η «εκστρατεία» του Κ. Τασούλα στον Έβρο

Το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου είναι μια μεγάλη και παρθένα έκταση με θάμνους, μικρές λίμνες, κανάλια και βάλτους. Είναι ένα ευαίσθητο και προστατευμένο οικοσύστημα, τόσο από άποψη οικολογίας, όσο και από άποψη στρατιωτικής ασφάλειας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιβιβάστηκε σε ένα ταχύπλοο της Αστυνομίας και περιηγήθηκε στο Δέλτα, ενώ τον ακολουθούσαν σε άλλα ταχύπλοα οι άνθρωποι της συνοδείας του από την Προεδρία. Σποραδικά σε διάφορα σημεία της διαδρομής βρίσκονται καλύβες ψαράδων, ένας ιδιότυπος οικισμός που πρωτοδημιουργήθηκε πριν από 100 χρόνια, τη δεκαετία του ’20 και από τότε έχει εξελιχθεί περνώντας μέσα από διάφορες φάσεις.

Προορισμός του Προέδρου ήταν η Καλύβα Υπηρεσίας του Στρατού Ξηράς. Έφτασε ως εκεί συνοδευόμενος από τον Διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης, Αντιστράτηγο Παναγιώτη Καβιδόπουλο, τον Διοικητή της ΧΙΙ Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού «ΕΒΡΟΣ» Υποστράτηγο Παύλο Ανδρικόπουλο και τον Αστυνομικό Διευθυντή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ταξίαρχο Λάμπρο Τσιάρα. Οι στρατιωτικοί άνδρες και γυναίκες που υπηρετούν στην Καλύβα είχαν στρώσει στην αυλή ένα θαυμάσιο τραπέζι με μεζεδάκια, όπως χταποδάκι, μελιτζάνες γεμιστές, πιπεριές Φλωρίνης, γαρίδες ψητές, σαρδέλες ψητές και άλλα. Υπήρχε και τσίπουρο.

Στο τραπέζι ήταν καλεσμένος και ο Πρόεδρος του Συλλόγου «Αινήσιος Δέλτα», Νίκος Μουσουνάκης, ο οποίος περιέγραψε στον Πρόεδρο τη γοητεία και την έλξη που ασκεί το «Δέλτα» σε ανθρώπους όπως ο ίδιος, που δραστηριοποιείται ως ψαράς από έφηβος. «Ευχόμαστε να ξανάρθετε», είπαν οι στρατιωτικοί στον κ. Τασούλα, ο οποίος απάντησε: «Με τέτοια ατμόσφαιρα και τέτοια φιλοξενία, φοβάμαι ότι πράγματι θα ξανάρθω».