Έναν μικρό αριθμό «πιο προσιτών» εισιτηρίων ανακοίνωσε η FIFA για τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, με τιμές που κυμαίνονται στα 60 δολάρια (45 λίρες).

Η αρμόδια αρχή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου αναφέρει ότι κατόπιν ομόφωνης απόφασης η νέα τιμή των εισιτηρίων θα είναι διαθέσιμη σε έναν ορισμένο αριθμό «πιστών οπαδών» των χωρών που έχουν προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Βρετανία για τη FIFA

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Σερ Κιρ Στάρμερ, χαιρέτισε την ανακοίνωση, αλλά πρόσθεσε: «Ως κάποιος που συνήθιζε να κάνει οικονομίες για εισιτήρια της Αγγλίας, ενθαρρύνω τη FIFA να κάνει περισσότερα για να κάνει τα εισιτήρια πιο προσιτά, ώστε το Παγκόσμιο Κύπελλο να μην χάσει την επαφή με τους γνήσιους οπαδούς που κάνουν το παιχνίδι τόσο ξεχωριστό».

Σύμφωνα με την προηγούμενη τιμολογιακή δομή, την οποία η Ένωση Φιλάθλων Ποδοσφαίρου (FSA) αποκαλεί «σκανδαλώδη», θα κόστιζε σε έναν οπαδό περισσότερες από 5.000 λίρες να ακολουθεί την Αγγλία σε κάθε αγώνα μέχρι τον τελικό.

Όπως σημειώνει το BBC, το εισιτήριο των 45 λιρών εμπίπτει στην «βαθμίδα εισόδου φιλάθλων», την κατηγορία με τη χαμηλότερη τιμή, και θα αποτελεί το 10% του ποσού που θα διατεθεί για κάθε ποδοσφαιρική ομοσπονδία της οποίας η ομάδα συμμετέχει σε διοργάνωση που διοργανώνεται από τον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για την Αγγλία και τη Σκωτία, αυτό σημαίνει ότι περίπου 400 εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα στην τιμή των 45 λιρών για τους αγώνες των ομίλων τους.

«Κενή χειρονομία»

Ο Τομ Γκρέιτρεξ, πρόεδρος της FSA, χαρακτήρισε την ανακοίνωση της Τρίτης «κενή χειρονομία» προσθέτοντας: «Αυτό που ακούγεται σαν υποχώρηση είναι μια κυνική προσπάθεια να αποσπαστεί η προσοχή, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η εξαπάτηση των οπαδών».

Η Football Supporters Europe (FSE) δήλωσε ότι ενώ χαιρέτισε «την φαινομενική αναγνώριση από τη FIFA της ζημιάς που επρόκειτο να προκαλέσει τα αρχικά της σχέδια, οι αναθεωρήσεις δεν αρκούν για να συμβιβάσουν τα πράγματα».

Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και στις αρχές αυτής της εβδομάδας με ανώτερους αξιωματούχους στη Ντόχα του Κατάρ, όπου συζητήθηκαν τα αρχικά σχόλια σχετικά με την τιμολόγηση.

Έχοντας θέσει τις ανησυχίες των οπαδών σχετικά με το κόστος των εισιτηρίων στην ιεραρχία της FIFA πριν από τη συνάντηση στη Ντόχα, άτομα της Αγγλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας θεωρούν κατ’ ιδίαν την ανακοίνωση ως ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

«Τα εισιτήρια συμμετοχής θα διατεθούν ειδικά στους οπαδούς των ομάδων που πληρούν τις προϋποθέσεις, με τη διαδικασία επιλογής και διανομής να διαχειρίζεται ξεχωριστά από τις συμμετέχουσες ομοσπονδίες-μέλη (PMAs)», αναφέρει ανακοίνωση της FIFA.

«Κάθε PMA θα ορίσει τα δικά της κριτήρια επιλεξιμότητας και τη δική της διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Παρακαλούνται να διασφαλίσουν ότι αυτά τα εισιτήρια θα διατεθούν ειδικά σε πιστούς οπαδούς που έχουν στενή σχέση με τις εθνικές τους ομάδες».

«Συνολικά, το 50% κάθε κατανομής PMA θα εμπίπτει στο πιο προσιτό εύρος, δηλαδή στο επίπεδο αξίας υποστηρικτών (40%) και στο επίπεδο εισόδου υποστηρικτών (10%). Η υπόλοιπη κατανομή κατανέμεται ισόποσα μεταξύ του τυπικού επιπέδου υποστηρικτών και του επιπέδου premier υποστηρικτών.»