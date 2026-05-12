Η γειτονιά της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη παραμένει βυθισμένη στην οδύνη, καθώς έρχονται στο φως οι τελευταίες στιγμές των δύο κοριτσιών πριν τη μοιραία πτώση από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας.

Το πρόσχημα για τα κλειδιά

Σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων, οι δύο συμμαθήτριες φαίνεται πως είχαν σχεδιάσει την πράξη τους μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με απόλυτη ψυχραιμία, πλησίασαν τη διαχειρίστρια της πολυκατοικίας και της ζήτησαν τα κλειδιά για την ταράτσα. Η γυναίκα, χωρίς να υποψιαστεί το παραμικρό, τους υπέδειξε το σημείο όπου φυλάσσονται.

«Η φίλη μου της είπε πού είναι τα κλειδιά, εκεί που τα βάζουμε πάντα. Δεν πρόλαβε να κάνει πέντε βήματα και άκουσε το “μπαμ”. Είχαν ήδη πέσει τα παιδιά… Πού να φανταστεί κανείς τον λόγο που τα ήθελαν; […] Δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό το τραγικό γεγονός» περιγράφει σοκαρισμένη γειτόνισσα, αποτυπώνοντας την ταχύτητα με την οποία εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Το «συγγνώμη» και η μάχη για τη ζωή

Η έρευνα των αρχών επιβεβαιώνει πως οι δύο 17χρονες ανέβηκαν στον 6ο όροφο αποφασισμένες. Πριν βουτήξουν στο κενό, άφησαν ένα λιτό σημείωμα που έγραφε «Συγγνώμη, σας αγαπάμε».

Υπενθυμίζεται ότι από την πτώση η μία κοπέλα έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπιείο Βούλας, με τους γιατρούς να δίνουν τιτάνια μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται στο φιλικό και σχολικό τους περιβάλλον, αναζητώντας τα αίτια που οδήγησαν τις δύο φίλες στην κοινή αυτή απόφαση.