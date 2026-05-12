Τις στιγμές απόλυτου σοκ που ακολούθησαν τη βουτιά των δύο 17χρονων κοριτσιών στο κενό περιγράφει ο κ. Στέφανος, ο οποίος διατηρεί γραφείο ακριβώς δίπλα από την πολυκατοικία της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου και ήταν ο πρώτος που έτρεξε να προσφέρει βοήθεια.

«Είδα τα δύο κορίτσια στο έδαφος»

«Γύρω στις δώδεκα ακούστηκε ένα μακρόσυρτο επιφώνημα, ένα “ααα” και αμέσως ένας πολύ δυνατός κρότος. Γυρνώντας το κεφάλι μου, είδα τα δύο κορίτσια στο σημείο της πτώσης», αναφέρει ο κ. Στέφανος, ο οποίος κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ και την Άμεση Δράση. Όπως σημειώνει, η κινητοποίηση των αρχών ήταν αστραπιαία.

Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας για τον αδελφό της 17χρονης

Η μαρτυρία του γίνεται ακόμα πιο ανατριχιαστική όταν περιγράφει τη στιγμή που κατέβηκαν οι ένοικοι της πολυκατοικίας στο πεζοδρόμιο. Μια γυναίκα από τον πρώτο όροφο πλησίασε τα παιδιά και διαπίστωσε πως η μία κοπέλα είχε ακόμη τις αισθήσεις της.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά, στο σημείο έφτασε ο αδελφός της μίας 17χρονης, ο οποίος ήρθε αντιμέτωπος με το αποτρόπαιο θέαμα. «Ευτυχώς, η κοπέλα που ανέπνεε ήταν η αδελφή του», αναφέρει ο κ. Στέφανος, περιγράφοντας την αγωνία του νεαρού πάνω από το σώμα της αδελφής του.

«Της μιλούσαν για να κρατήσει τα μάτια ανοιχτά»

Μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο, οι παρευρισκόμενοι προσπαθούσαν να κρατήσουν τη 17χρονη σε εγρήγορση. Παρά τα πολλαπλά και βαριά τραύματά της, η κοπέλα επικοινωνούσε με το περιβάλλον, δίνοντας ελπίδες στους ανθρώπους που έσκυψαν πάνω της.

Υπενθυμίζεται ότι η φίλη και συμμαθήτριά της δεν τα κατάφερε και εξέπνευσε, ενώ η ίδια νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, με την έρευνα για τα αίτια της κοινής τους απόφασης να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.