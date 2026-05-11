Το απόγευμα της Δευτέρας ο Αλέξης Τσίπρας θα παρευρεθεί στο Χαλάνδρι όπου θα μιλήσει σε εκδήλωση με θέμα «Η κυβερνώσα αριστερά της νέας εποχής». Ο πρώην πρωθυπουργός σε ανάρτησή του αναφέρθηκε στο βιβλίο του και ευχαρίστησε όσους το έχουν αγοράσει.

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του ο κ. Τσίπρας επισημαίνει «Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται… Ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει;» και πολλοί είναι εκείνοι που θεωρούν ότι η πολιτική πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα: «Εννιά πόλεις, εννιά εκδηλώσεις, εννιά σταθμοί στο ταξίδι της «ΙΘΑΚΗΣ». Ευχαριστώ από καρδιάς τους χιλιάδες αναγνώστες και αναγνώστριες που τίμησαν και συνεχίζουν να τιμούν την «ΙΘΑΚΗ» στα βιβλιοπωλεία όλης της χώρας. Όσες και όσους προσήλθαν στις εκδηλώσεις για την παρουσίασή της. Και φυσικά όσες και όσους μου έκαναν την τιμή να την παρουσιάσουν. Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται… Ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει;»