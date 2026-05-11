Μετά από σχεδόν έναν μήνα νοσηλείας βγήκε από την ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και πλέον αναμένεται να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης.

Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον Γιώργο Μυλωνάκη

«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, σήμερα 11 Μαϊου 2026 εξήλθε της ΜΕΘ του Νοσοκομείου ΓΝΑ ¨Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨, καθώς η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης».