Σε σταθερή κατάσταση παραμένει ο Γιώργος Μυλωνάκης μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη την Τετάρτη. Οι γιατροί περιμένουν να δουν την αντίδραση του οργανισμού του μετά τη συμπλήρωση 48 ωρών.

«Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή» αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν.

Αναμένεται ότι εντός των επόμενων ωρών, αφού περάσουν τα πρώτα δύο 24ωρα, οι γιατροί θα μπορέσουν να σχηματίσουν πιο σαφή εικόνα για την πορεία της υγείας του.

Αρχοντάκης: «Οι δύο κρίσιμες ημέρες»

Ο Ευτύχης Αρχοντάκης, ο γιατρός που χειρούργησε τον Γιώργο Μυλωνάκη, τόνισε ότι οι πρώτες δέκα ημέρες είναι κρίσιμες, ιδιαίτερα η 5η και 6η ημέρα λόγω του κινδύνου αγγειοσπάσμου.

«Περιμένουμε γύρω στην 5η – 6η μέρα το λεγόμενο αγγειόσπασμο. Κατ ουσίαν, το αίμα που έχει χυθεί στον εγκέφαλο διαλύεται σε κάποια συστατικά, τα οποία είναι τοξικά για τις αρτηρίες όταν βρίσκονται απ’ έξω. Οι αρτηρίες γίνονται σαν τρίχες και έχουμε μια εικόνα εγκεφαλικού, ισχαιμίας δηλαδή, όχι πλέον την εικόνα της αιμορραγίας που είχαμε. Και είναι πολύ βασικό να έχεις κλείσει το ανεύρυσμα για να μπορέσεις να καταπολεμήσεις τις επιπλοκές», δήλωσε.

Παρόλα αυτά, θετικό σημάδι είναι η στόμωση του ανευρύσματος που έχει γίνει, περιορίζοντας έτσι την αιμορραγία στον εγκέφαλο και τις πιθανές συνέπειες.