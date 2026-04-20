Σταθερή αλλά κρίσιμη είναι η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, που νοσηλεύεται για πέμπτη μέρα στον Ευαγγελισμό, μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που υπέστη μετά τη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου.

Οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του μετά τη χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ιατρικής ομάδας, η κατάσταση απαιτεί διαρκή εγρήγορση, καθώς ο ασθενής πρέπει να ξεπεράσει μια σειρά από κρίσιμες «δοκιμασίες» τις επόμενες ημέρες. Οι γιατροί εκτιμούν ότι το επόμενο δεκαήμερο θα είναι καθοριστικό για την πορεία της ανάρρωσής του.

Καθημερινά στο πλάι του κ. Μυλωνάκη βρίσκονται η οικογένειά του και στενοί του συνεργάτες. Το νοσοκομείο επισκέπτεται καθημερινά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ενημερώνεται λεπτομερώς από το ιατρικό προσωπικό για την κλινική εικόνα του.