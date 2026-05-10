Παρά τις χθεσινές διαβεβαιώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια για το περιστατικό με το περιπλανώμενο USV Drone Magura V, που περισυνέλλεξαν ψαράδες στα ανοιχτά της Λευκάδας, το ΠαΣοΚ με νέα ανακοίνωση του τομεάρχη άμυνας κ. Μιχάλη Κατρίνη ανεβάζει και άλλο τους τόνους, κάνοντας λόγο για «ζοφερό σκηνικό», ενώ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης πήραν θέση για το περιστάτικό.

Η κ. Ράνια Σβίγκου εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ είπε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» σήμερα πως «καταλαβαίνω την προσπάθεια των κυβερνητικών στελεχών να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις και τις δηλώσεις Δένδια που λέει ότι “ξέρουμε τι περιέχει”. Πριν από λίγες μέρες έγινε η πειρατεία από ισραηλινές δυνάμεις στον στολίσκο αλληλεγγύης. Ήταν σε περιοχή έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας και γι’ αυτό λέμε ότι έχει σχέση, γιατί τελικά δεν καταλαβαίνουμε ποιος ελέγχει τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες».

Ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Αμπατιέλος, επίσης στο «MEGA Σαββατοκύριακο» είπε πως «εμείς λέμε ότι όλα αυτά γίνονται σε ένα πλαίσιο που η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ξέφραγο αμπέλι στο όνομα της πολεμικής εμπλοκής για τα συμφέροντα των λίγων που κερδίζουν και στη χώρα μας. Δεν είναι μόνο το drone. Εδώ έχουμε τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, έχουμε όλη τη χώρα να είναι γεμάτη με αμερικανονατοϊκές βάσεις.»

Παράλληλα το γραφείο τύπου του ΚΚΕ αναφέρει: «Έχει η κυβέρνηση συμφωνήσει πίσω από κλειστές πόρτες να παραχωρήσει στην ευρωατλαντική σύμμαχο Ουκρανία την ελληνική επικράτεια για τη διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων».

Η Ελληνική Λύση ανέφερε πως είναι «αδιανόητη πολεμική πρόκληση το πλωτό drone που δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη»

Το ΠαΣοΚ τοποθετήθηκε και δια του εκπροσώπου τύπου κ. Κώστα Τσουκαλά στην πρωινή εκπομπή του MEGA. «Λέει ο πρωθυπουργός χθες, “η θάλασσα έχει σύνορα” και ότι “δεν είναι ξέφραγο αμπέλι”. Αν δεν είναι ξέφραγο αμπέλι τα σύνορα τι έγινε και πέρασε το drone; Από πού ήρθε; Ποιος το έστειλε; Τι κουβαλούσε; Μπορεί αυτό να έκανε εντοπισμό; Μπορεί κάτι να κατέγραφε; Το υπουργείο Άμυνας και η κυβέρνηση οφείλουν να ενημερώσουν».

Μαζί με την ανακοίνωση Κατρίνη πως «μας είπε ότι «ξέρει» [σ.σ. Νίκος Δένδιας], αλλά ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να μάθει τίποτα για την προέλευση του drone, τους σκοπούς που εξυπηρετούσε, αλλά και το πώς βρέθηκε να κινείται ανενόχλητο στη Λευκάδα» διαφαίνεται πως το ΠαΣοΚ βρίσκει ευκαιρία με βάση το, σοβαρό αυτό περιστατικό, να πλήξει την κυβέρνηση και την “εικόνα” του κ. Δένδια την ώρα που σύσσωμη η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να δώσει μια εικόνα συσπείρωσης μετά και τις αντιδράσεις βουλευτών απέναντι στον Πρωθυπουργό, μέσω του 6ου και τελευταίου Προσυνεδριακού Διαλόγου στη Θεσσαλονίκη.