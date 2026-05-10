Με μια προσεκτικά σχεδιασμένη επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού, οι πυροτεχνουργοί του Πολεμικού Ναυτικού εξουδετέρωσαν τα 100 κιλά εκρηκτικής ύλης, που ήταν τοποθετημένα σε ειδικό βάρελο εντός του θαλάσσιου drone που είχε εντοπιστεί στη Λευκάδα. Η εξουδετέρωση έγινε με ελεγχόμενη έκρηξη, καθώς η μεταφορά τους κρίθηκε εξαιρετικά επικίνδυνη.

«Κλειδί» οι κάμερες της πλώρης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τρεις κάμερες που βρίσκονται στην πλώρη του drone. Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, οι κάμερες αυτές χρησιμοποιούνται συνήθως για την καταγραφή της επίθεσης και την παραγωγή προπαγανδιστικού υλικού, δηλαδή εικόνων της πρόσκρουσης και της έκρηξης.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο drone δεν διαθέτει καταγραφικό σύστημα ή «μαύρο κουτί», καθώς, όπως εκτιμούν οι ειδικοί, η αποστολή του ήταν αυτοκτονική: να προσκρούσει στον στόχο και να διαλυθεί ολοκληρωτικά.

Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αποθηκευμένα δεδομένα για τη διαδρομή του, ούτε ναυτιλιακά στοιχεία τύπου marine traffic που να δείχνουν από πού πέρασε ή ποιον στόχο είχε.

Οι Αρχές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στις συχνότητες εκπομπής του drone, επιχειρώντας μέσω ειδικής τεχνολογίας να εντοπίσουν το σημείο απ’ όπου ξεκίνησε.

Το μυστήριο με τους δύο Βούλγαρους ψαράδες

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση φαίνεται πως παίζουν δύο Βούλγαροι ψαράδες, οι οποίοι εντόπισαν το drone εγκλωβισμένο σε σπηλιά στη Λευκάδα και ειδοποίησαν Έλληνες ψαράδες και τις Αρχές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο άνδρες φώναζαν «police, police» και έκαναν νοήματα στους υπόλοιπους ψαράδες, ενώ φέρονται να βοήθησαν στο δέσιμο του σκάφους πριν αυτό μεταφερθεί.

Οι καταθέσεις τους θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για τη δικογραφία που σχηματίζεται, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν αν πρόκειται για τυχαίο εντοπισμό ή αν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία γύρω από τη διαδρομή του drone.

Προηγμένη τεχνολογία Stealth

Οι ειδικοί που εξέτασαν το σκάφος πριν την καταστροφή του φορτίου του, έκαναν λόγο για ένα αυτόνομο όπλο υψηλής τεχνολογίας:

Πλοήγηση : Διέθετε ενσωματωμένο GPS, κεραίες και κάμερα υψηλής ανάλυσης.

: Διέθετε ενσωματωμένο GPS, κεραίες και κάμερα υψηλής ανάλυσης. Χαμηλό ίχνος : Με ύψος μόλις ένα μέτρο πάνω από το νερό και μαύρο χρώμα, ήταν σχεδιασμένο να παραμένει αόρατο από ραντάρ και οπτικά μέσα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

: Με ύψος μόλις ένα μέτρο πάνω από το νερό και μαύρο χρώμα, ήταν σχεδιασμένο να παραμένει αόρατο από ραντάρ και οπτικά μέσα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτονομία : Λειτουργούσε με συστοιχίες μπαταριών που του επέτρεπαν να διανύει μεγάλες αποστάσεις.

: Λειτουργούσε με συστοιχίες μπαταριών που του επέτρεπαν να διανύει μεγάλες αποστάσεις. Μήκος : 5,5 μέτρα

: 5,5 μέτρα Ωφέλιμο φορτίο : 300-320 κιλά

: 300-320 κιλά Μέγιστη ταχύτητα: 42 κόμβοι

Η «ακτινογραφία» της προέλευσης

Το βασικό δεδομένο της έρευνας είναι ότι το drone είναι ουκρανικής κατασκευής. Η παρουσία του στο Ιόνιο δεν θεωρείται τυχαία, αλλά εντάσσεται στη στρατηγική του Κιέβου να μεταφέρει τον υβριδικό πόλεμο με τη Μόσχα από τη Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο.

Στόχος της Ουκρανίας είναι ο λεγόμενος «ρωσικός σκιώδης στόλος», δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο και κινούνται σε διεθνή ύδατα. Παρόμοια χτυπήματα έχουν καταγραφεί το 2025 μεταξύ Λιβύης και Κρήτης, αλλά και πρόσφατα στα ανοικτά της Μάλτας.

Διπλωματική δυσφορία

Ο εντοπισμός ενός οπλισμένου drone σε μια τουριστική περιοχή όπως η Λευκάδα έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην Αθήνα. Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων εξετάζει σοβαρά το ζήτημα της θαλάσσιας ασφάλειας, καθώς η παρουσία τέτοιων μέσων θέτει σε κίνδυνο την εμπορική ναυσιπλοΐα και τις ενεργειακές υποδομές.

Ήδη έχει εκφραστεί διπλωματική δυσφορία προς το Κίεβο, ειδικά μετά την επίθεση που είχε δεχθεί ελληνόκτητο πλοίο στο Νοβοροσίσκ. Το κύριο ερώτημα παραμένει το πώς το drone βρέθηκε στο Ιόνιο, με το σενάριο της πόντισης από «μητρικό» πλοίο να θεωρείται το πλέον επικρατέστερο.

Καθησυχαστικός ο Δένδιας

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σχετικά με το drone-καμικάζι που βρέθηκε ανοιχτά της Λευκάδας.

«Επειδή ξέρουμε τι είναι και περίπου ξέρουμε τι περιέχει, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε. Δημιουργούμε τις δυνατότητες ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το Πολεμικό της Ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones, με τα πιο εξελιγμένα anti-drones συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή», αρκέστηκε να πει στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, αφήνοντας αναπάντητο το πώς βρέθηκε στη χώρα καθώς και για την προέλευση του.