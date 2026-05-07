Την παραπομπή του πατρός Αντωνίου για τη διαχείριση των οικονομικών της Κιβωτού του κόσμου εισηγείται ο Εισαγγελέας προς το Δικαστικό Συμβούλιο της Αθήνας.

Επιπλέον ο εισαγγελικός λειτουργός ζητά την παραπομπή στη δίκη και της πρεσβυτέρας αλλά και ενός στενού συνεργάτη του πατέρα Αντωνίου.

Παραπομπή για κακουργήματα

Σύμφωνα με την εισήγηση του εισαγγελέα, οι κατηγορίες που αποδίδονται είναι σε βαθμό κακουργήματος και αφορούν τα αδικήματα: α) απιστία κατ’ εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, υπεξαίρεση μεγάλης αξίας από διαχειριστές ξένης περιουσίας, β) ηθική αυτουργία και συνέργεια στις παραπάνω πράξεις, γ) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Στην εισήγηση του εισαγγελέα περιγράφεται ότι κατά τον έλεγχο των οικονομικών δεδομένων της Κιβωτού του Κόσμου προκύπτει παντελής έλλειψη ελέγχου στα βιβλία της, καθώς και μη ορθή καταμέτρηση των μετρητών που εισέρρεαν. Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με την αξιολόγηση του εισαγγελέα, δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση των πόρων και ενδείξεις ενοχής για τους κατηγορουμένους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εισαγγελική εισήγηση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο της πρεσβυτέρας, αναφορικά με την οικονομική διαχείρισης της οργάνωσης.

Το αν τελικά οι κατηγορούμενοι θα παραπεμφθούν ή όχι στο ακροατήριο θα το κρίνει το Δικαστικό Συμβούλιο Αθηνών που αφού μελετήσει τα στοιχεία της δικογραφίας και την εισαγγελική εισήγηση θα αποφανθεί για την παραπομπή των κατηγορουμένων στο δικαστικό ακροατήριο ή την απαλλαγή τους με την έκδοση Βουλεύματος.