Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Δημήτρης Γκιώνης, μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές του ελληνικού πολιτιστικού ρεπορτάζ. Για δεκαετίες υπηρέτησε με συνέπεια τις πολιτιστικές σελίδες της «Ελευθεροτυπίας», αφήνοντας πίσω του ένα εκτενές δημοσιογραφικό και συγγραφικό έργο που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού Τύπου.

Από τη Δημητσάνα στην Αθήνα και τις εφημερίδες

Ο Δημήτρης Γκιώνης γεννήθηκε το 1939 στη Δημητσάνα της Αρκαδίας και βρέθηκε στην Αθήνα από πολύ μικρή ηλικία. Από το 1964 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας, με σταθερό προσανατολισμό στο πολιτιστικό ρεπορτάζ, το οποίο υπηρέτησε με εμμονή και συνέπεια για όλη του τη διαδρομή.

Από το 1964 έως το 1967 εργάστηκε στη «Δημοκρατική Αλλαγή», ενώ την περίοδο της δικτατορίας βρέθηκε στο εξωτερικό, σε Γαλλία και Καναδά, συνεργαζόμενος με ελληνόφωνα έντυπα. Η εξορία αυτή αποδείχθηκε καθοριστική για τη δημοσιογραφική του ωρίμανση.

Η πορεία στην «Ελευθεροτυπία» και το «Παρασκήνιο»

Με τη Μεταπολίτευση, ο Δημήτρης Γκιώνης επιστρέφει δυναμικά στην ελληνική δημοσιογραφία. Συνεκδίδει μαζί με τον ποιητή Φώντας Λάδης το περιοδικό «Τετράδιο» (1974–1976), ενώ εργάζεται στην «Αυγή» και εντάσσεται από την πρώτη στιγμή στην ομάδα της «Ελευθεροτυπίας» (1975–2011).

Στην εφημερίδα θα παραμείνει για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, καθοδηγώντας τις πολιτιστικές σελίδες και διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερο ύφος δημοσιογραφικής γραφής που συνδύαζε ρεπορτάζ και αφήγηση.

Παράλληλα, από το 1976 έως το 1983 συμμετείχε στο ρεπορτάζ της εμβληματικής τηλεοπτικής εκπομπής «Παρασκήνιο», συμβάλλοντας στην αποτύπωση της καλλιτεχνικής ζωής της χώρας στην τηλεόραση.

Το συγγραφικό έργο

Το 1994 ο Δημήτρης Γκιώνης εκδίδει το αφήγημα «Τώρα θα δεις…», το οποίο γνωρίζει ιδιαίτερη επιτυχία και επανεκδίδεται 27 φορές, ενώ μεταφράζεται και στα γαλλικά.

Ακολουθούν μια σειρά από βιβλία που συνδυάζουν προσωπική μαρτυρία, δημοσιογραφική εμπειρία και λογοτεχνική γραφή: «Το περίπτερο», «Έτσι κι αλλιώς», «Και μετά τι έγινε;», «Χωρίς προστάτη» και το χιουμοριστικό «Εμένα μου λες;». Ξεχωριστή θέση έχει το βιβλίο συνεντεύξεων «Καλύτερα στον τυπογράφο παρά στον ψυχίατρο» με τον συγγραφέα Βασίλης Βασιλικός.

Το 2014 εκδίδει το «Ένας κι ένας… – 46 + 1 άνθρωποι της τέχνης από κοντά», ενώ ήδη από το 1976 είχε κυκλοφορήσει την ερευνητική δουλειά «Οι μεγάλες αποδράσεις».

Η παρακαταθήκη ενός πολιτιστικού δημοσιογράφου

Ο Δημήτρης Γκιώνης υπήρξε μέλος της ΕΣΗΕΑ και συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού της Ιδρύματος. Η δημοσιογραφική του πορεία ταυτίστηκε με την ανάδειξη του πολιτισμού στον έντυπο Τύπο, σε μια εποχή όπου το πολιτιστικό ρεπορτάζ είχε κεντρική θέση στη δημόσια σφαίρα.

Η απώλειά του αφήνει ένα κενό σε μια δημοσιογραφική γενιά που αντιμετώπισε τον πολιτισμό όχι ως περιφερειακή ύλη, αλλά ως βασικό πεδίο δημόσιου λόγου και κριτικής.