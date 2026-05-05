Στο πένθος βυθίστηκε το παγκόσμιο μπάσκετ μετά την είδηση του θανάτου του άλλοτε μπασκετμπολίστα του Άρη, Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ σε ηλικία 62 ετών, μετά από «μάχη» που έδωσε με τον καρκίνο.

Την είδηση του θανάτου του, έκανε γνωστή η ομοσπονδία μπάσκετ του Πουέρτο Ρίκο. Ο Πικουλίν Ορτίθ νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Άνσφορντ από τη 1η Μαΐου.

Η ανακοίνωση

«Σήμερα, το Πουέρτο Ρίκο θρηνεί κάτι παραπάνω από έναν αθλητή — θρηνεί έναν αληθινό θρύλο.

Σε ευχαριστούμε, Χοσέ Πικουλίν, για όλη τη χαρά που έφερες και για το ότι υπερασπίστηκες τη σημαία μας με τιμή.

Ανάπαυσε εν ειρήνη. Ήσουν ο «Σύνοδός» μας.

Η κληρονομιά σου θα συνεχίσει να λάμπει σε κάθε γήπεδο μπάσκετ και στις καρδιές κάθε γενιάς που ενέπνευσες».

Hoy Puerto Rico pierde más que un atleta. Pierde una leyenda. Gracias por tantas alegrías y por representar nuestra bandera con orgullo. Descansa en paz, José “Piculín” Ortiz Rijos. 🕊️ Nuestro “Concord”. Tu legado vivirá en cada cancha y en cada generación que inspiraste. 🇵🇷🏀 pic.twitter.com/GLTt2W79BC — FBPUR 🏀🇵🇷 (@fbpur) May 5, 2026

Η άνοδος του Ορτίζ στην κορυφή ξεκίνησε στο πανεπιστημιακό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου αγωνίστηκε με τους «Beavers» του Πανεπιστημίου του Όρεγκον. Οι επιδόσεις του οδήγησαν στην επιλογή του στο Ντραφτ του ΝΒΑ του 1987 από τους «Utah Jazz». Ο Ορτίζ συνέχισε να αγωνίζεται στο ΝΒΑ τόσο με τους «Jazz» όσο και με τους «Charlotte Hornets», καθιστώντας τον έναν από τους πρώτους Πορτορικανούς παίκτες που έφτασαν στο πρωτάθλημα.

Όμως, εκεί όπου ο Ορτίζ πραγματικά έλαμψε ήταν στη διεθνή σκηνή. Η καριέρα του τον οδήγησε σε όλη την Ευρώπη, όπου ξεχώρισε σε διάφορα κορυφαία πρωταθλήματα. Συγκεκριμένα, έπαιξε για τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μπαρτσελόνα. Σε όλη την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα, ο Ορτίζ έχτισε τη φήμη του ως ένας ευέλικτος σέντερ.

Αν η καριέρα του Ορτίζ στους συλλόγους ήταν εντυπωσιακή, η κληρονομιά του με την εθνική ομάδα του Πουέρτο Ρίκο είναι μνημειώδης. Για περισσότερο από τρεις δεκαετίες, εκπροσώπησε το νησί σε πολυάριθμους διεθνείς διαγωνισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Ολυμπιακών Αγώνων και των Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων της FIBA.

Υπηρέτησε ως ηγέτης και σύμβολο του πορτορικανικού μπάσκετ, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του ανταγωνιστικού προφίλ της ομάδας στη διεθνή σκηνή. Μεταξύ των πιο διάσημων στιγμών της διεθνούς καριέρας του ήταν η συμμετοχή του στην ιστορική νίκη επί των Ηνωμένων Πολιτειών στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 — μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία του μπάσκετ.