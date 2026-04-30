Καθώς οι σειρήνες του πολέμου ηχούν όλο και πιο έντονα στον Κόλπο, ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται για μια συνάντηση που ίσως σφραγίσει τη μοίρα της περιοχής.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος θα δεχθεί σήμερα, Πέμπτη 30/4, μια κρίσιμη ενημέρωση από τον διοικητή της CENTCOM, ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, σχετικά με νέα σχέδια στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν.

Στη σημερινή συνάντηση αναμένεται να δώσει το «παρών» και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Νταν Κέιν, προσδίδοντας ακόμα μεγαλύτερο βάρος στην ενημέρωση.

Η ιστορία, άλλωστε, τείνει να επαναλαμβάνεται: μια ανάλογη ενημέρωση από τον ναύαρχο Κούπερ στις 26 Φεβρουαρίου ήταν εκείνη που, σύμφωνα με ανθρώπους του περιβάλλοντος του Τραμπ, έγειρε την πλάστιγγα για την κήρυξη του πολέμου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ μόλις δύο ημέρες αργότερα.

Διαπραγμάτευση ή τελειωτικό χτύπημα;

Η κινητικότητα αυτή μαρτυρά πως ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης των ευρείας κλίμακας πολεμικών επιχειρήσεων, είτε για να σπάσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις είτε για να καταφέρει ένα οριστικό πλήγμα πριν από τη λήξη των εχθροπραξιών.

Στο παρασκήνιο, οι επιτελείς της CENTCOM έχουν ήδη επεξεργαστεί ένα σχέδιο για ένα «σύντομο αλλά ισχυρό» κύμα πληγμάτων σε ιρανικές υποδομές, με την ελπίδα ότι η Τεχεράνη θα επιστρέψει στο τραπέζι των συζητήσεων επιδεικνύοντας μεγαλύτερη ευελιξία στο πυρηνικό της πρόγραμμα.

Στο τραπέζι η κατάληψη των Στενών του Ορμούζ

Ωστόσο, οι επιλογές που θα παρουσιαστούν στον Τραμπ δεν περιορίζονται μόνο σε αεροπορικές επιδρομές. Ένα από τα βασικά σχέδια αφορά την κατάληψη μέρους των Στενών του Ορμούζ, ώστε να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα για τα εμπορικά πλοία, μια επιχείρηση που, σύμφωνα με πηγές, ενδέχεται να περιλαμβάνει και χερσαίες δυνάμεις.

Παράλληλα, στο τραπέζι παραμένει και η ακραία επιλογή μιας επιχείρησης των ειδικών δυνάμεων με στόχο τον έλεγχο του αποθέματος υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Αποκλεισμός VS βομβαρδισμών

Προς το παρόν, ο Τραμπ φαίνεται να προκρίνει τη στρατηγική του ναυτικού αποκλεισμού, τον οποίο χαρακτήρισε μιλώντας στο Axios ως «κάπως πιο αποτελεσματικό από τους βομβαρδισμούς», θεωρώντας τον ως το βασικό του μέσο πίεσης.

Παρ’ όλα αυτά, είναι έτοιμος να δώσει το πράσινο φως για στρατιωτική δράση αν η Τεχεράνη δεν υποχωρήσει, ενώ οι Αμερικανοί επιτελείς προετοιμάζονται ήδη για πιθανά ιρανικά αντίποινα κατά των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.