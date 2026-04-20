Τοιχίο αντιστήριξης έπεσε στο εργοτάξιο των Στάβλων Παπάφη, στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη. Η Αστυνομία προχώρησε σε μία σύλληψη, έναν 28χρονο υπεύθυνο του έργου για τις οπτικές ίνες. Εις βάρος του σχηματίζεται δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα Τούμπας – Τριανδρίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thestival το περιστατικό έγινε σήμερα νωρίς το πρωί όταν το τοιχίο αντιστήριξης του εργοταξίου από την πλευρά της οδού Αλοννήσου κατέρρευσε, με συνέπεια να υποχωρήσει και το οδόστρωμα του δρόμου.

Η υποχώρηση φαίνεται ότι προκλήθηκε από θραύση αγωγού νερού κατά τη διάρκεια εργασιών εγκατάστασης οπτικών ινών.

Λόγω της υποχώρησης του οδοστρώματος, τα παρκαρισμένα οχήματα στην άκρη της οδού Αλοννήσου κρέμονται στον αέρα ενώ ένα έπεσε μέσα στο εργοτάξιο!

Όπως περιέγραψε κάτοικος της περιοχής, αρχικά ακουγόταν ο θόρυβος από τις εργασίες για την αφαίρεση τμήματος ασφάλτου. Ο θόρυβος αυτός κάποια στιγμή σταμάτησε και όταν εκείνος βγήκε στο μπαλκόνι, το τοιχίο είχε ήδη υποχωρήσει. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πτώση του ΙΧ στο εργοτάξιο έγινε αρκετή ώρα αργότερα.