Σε μια πρωτοφανή συμμετοχή 550 και πλέον σκηνοθετών, ολοκληρώθηκαν τη Δευτέρα 27 Απριλίου οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών και των εκπροσώπων της στα διάφορα όργανα (Ελεγκτική και Πειθαρχική Επιτροπή), την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Σκηνοθετών FERA, την Παγκόσμια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Οπτικοακουστικά Μέσα ΜΕΙ και τη σημαντική Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος, Π.Ο.Θ.Α.

Η παράταξη ΕΝΟΤΗΤΑ-ΟΡΑΜΑ, με υποψήφιο πρόεδρο τον σκηνοθέτη Χάρη Παπαδόπουλο, κέρδισε για ενδέκατη συνεχόμενη φορά τις εκλογές του Σωματείου καταλαμβάνοντας 497 ψήφους. Η παράταξη ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, με υποψήφιο πρόεδρο τον Στέργιο Μήτα κατέλαβε 51 ψήφους.

Στις εκλογές πήραν μέρος 70 και πλέον υποψήφιοι, εκπροσωπώντας όλες τις τάσεις και όλες τις γενιές των δημιουργών. Σκηνοθέτες, νεότεροι στην πλειοψηφία τους και παλαιότεροι, επίτιμα ιστορικά μέλη, και νέοι δημιουργοί διεκδικώντας το επαγγελματικό τους όραμα, έδωσαν το παρόν σε μια συνάντηση δημοκρατικής ευαισθησίας, τόσο με φυσική παρουσία στο εκλογικό κέντρο της Αθήνας, όσο και με τηλεψηφοφορία σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

«Το γεγονός αυτό προσδίδει μεγάλες ευθύνες στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα συγκροτηθεί» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΕΣ. «Οι Έλληνες σκηνοθέτες αναγνωρίζουν ως μοναδικό φορέα εκπροσώπησής τους την Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών που διεκδικεί την ενεργοποίηση όλου του κλάδου, με έμπνευση και προοπτική, χωρίς αποκλεισμούς, για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο, την Τηλεόραση, τα Πολυμέσα».