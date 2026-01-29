Το Μετρό Θεσσαλονίκης θα κλείσει εκ νέου για 15 ημέρες μέσα στον Μάρτιο ενόψει της σύνδεσης με την επέκταση της Καλαμαριάς ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος.

Συγκεκριμένα σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Status 107,7 τόνισε: «Αποφασίσαμε το Μετρό Θεσσαλονίκης να κλείσει λίγο πριν το Πάσχα για 15 ημέρες δηλαδή μέσα Μαρτίου και να ανοίξει λίγο πριν τη Μ. Εβδομάδα. Μετά το Πάσχα θα υπάρξει ακόμη μια διήμερη διακοπή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την επέκταση προς Καλαμαριά μετά το Πάσχα».

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε και στον Flyover επισημαίνοντας: «Με βάση τη σύμβαση που έχει υπογραφεί για το έργο, θα παραδοθεί στις 16 Μαΐου του 2027. Έχουμε όμως ζητήσει να τρέξουν ακόμη πιο γρήγορα οι εργασίες για να μην ταλαιπωρούνται άλλο οι Θεσσαλονικείς. Ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να το παραδώσουμε πριν από τον Μάιο του 2027».