«Αντι- Νετανιάχου» μέτωπο, παρόμοιο με αυτό που έριξε τον Βίκτορ Όρμπαν, ετοιμάζουν για τις επόμενες εκλογές οι πολιτικοί αρχηγοί στο Ισραήλ, καθώς σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις, αλλά και δημοσιεύματα στις εκλογές που είναι προγραμματισμένες για αργότερα φέτος (27 Οκτωβρίου) θα κατέβει ένας κεντροδεξιός συνασπισμός που μπορεί να ενισχυθεί και να ξεπεράσει την δυναμική του Λικούντ και των συμμάχων του.

Την πρωτοβουλία αυτή εμφανίζονται να «τρέχουν» δύο πρώην πρωθυπουργοί –ο δεξιός Ναφτάλι Μπένετ και ο κεντρώος Γιαΐρ Λαπίντ– οι οποίοι αφού ανακοίνωσαν τη συγχώνευση των κομμάτων τους, «Bennett 2026» και Yesh Atid («Υπάρχει Μέλλον»), στην συνέχεια κάλεσαν να συμμετέχει στον συνασπισμό και ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) και ηγέτης του κόμματος Yashar Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος και ζήτησε από την πλευρά του από τον Μπένετ να έρθει σε συντονισμό μαζί του για τις επόμενες μελλοντικές κινήσεις του.

Παρά το γεγονός ότι επισήμως ο Άιζενκοτ δεν έχει ανακοινώσει την συμμετοχή του, εμφανίζεται μάλλον θετικός σε αυτή την προοπτική, αφού υποστήριξε πως έχει κοινό στόχο με τους άλλους δύο «εταίρους του» όπως τόνισε ο ίδιος, ήτοι την ανατροπή Νετανιάχου στις εκλογές.

Ο μεγαλύτερος πολιτικός σχηματισμός

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ένας συνδυασμός των τριών κομμάτων θα μπορούσε να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο. Τη Δευτέρα, ωστόσο, ο Άιζενκοτ ζήτησε από τον Μπένετ να συντονίσει μαζί του οποιαδήποτε μελλοντική πολιτική κίνηση. Δείχνοντας το μέγεθος της πρόκλησης που αντιμετωπίζει ο Νετανιάχου, πρόσφατη δημοσκόπηση για την εφημερίδα Maariv έδειξε το κόμμα του Μπένετ να ισοβαθμεί με το κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου στις 24 έδρες στην Κνεσέτ.

Την ίδια στιγμή, το κόμμα του Λαπίντ Yesh Atid θα λάμβανε επτά έδρες και το κόμμα του Άιζενκοτ, Yashar, 12 έδρες. Ωστόσο, η ιδιαίτερη φύση της πολιτικής των συνασπισμών στο Ισραήλ σημαίνει ότι ο Μπένετ θα μπορούσε να χάσει μέρος της στήριξής του σε μια συνεργασία με τον Λαπίντ, καθώς ψηφοφόροι του Λικούντ που αντιτίθενται έντονα στον Λαπίντ ενδέχεται να αποστασιοποιηθούν.

Δύσκολος αντίπαλος ο Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου, είναι ο μακροβιότερος πρωθυπουργός στην ιστορία του Ισραήλ και επέστρεψε στην εξουσία μετά τη νίκη του στις εκλογές του Νοεμβρίου 2022, σχηματίζοντας την πιο δεξιά κυβέρνηση στην ιστορία της χώρας. Από την πρώτη του θητεία τη δεκαετία του 1990, ο Νετανιάχου έχει εξελιχθεί σε ιδιαίτερα διχαστική πολιτική προσωπικότητα τόσο στο εσωτερικό του Ισραήλ όσο και διεθνώς.

Ο Μπένετ και ο Λαπίντ έχουν συνεργαστεί μαζί στο παρελθόν, και ήταν αυτοί που έθεσαν τέλος στη συνεχή 12ετή παραμονή του Νετανιάχου στην εξουσία μετά τις εκλογές του 2021. Ωστόσο, η κυβέρνηση συνασπισμού που σχημάτισαν τότε, με οριακή κοινοβουλευτική πλειοψηφία και έντονες διαφωνίες σε ζητήματα όπως η ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση, άντεξε μόλις 18 μήνες δίνοντας πάλι την κυβέρνηση τελικά στον Νετανιάχου.

Η ανακοίνωση της νέας αυτής σύγκλισης ήρθε την ώρα που ο Νετανιάχου αποκάλυψε ότι πρόσφατα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση κακοήθους όγκου από τον προστάτη του, αλλά και την ώρα που η Μέση Ανατολή φλέγεται -παρά τις εκεχειρίες- από τον πόλεμο στο Ιράν και τον Λίβανο, στον οποίο για άλλη μια φορά ο Νετανιάχου είχε ρόλο ενορχηστρωτή μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Τι συμβαίνει στο Ισραήλ

Η κατάσταση εντός του Ισραήλ θα μπορούσε να δώσει ώθηση σε έναν συνασπισμό κατά του Νετανιάχου, αφού οι πολίτες είναι κουρασμένοι από τις συνεχείς στρατιωτικές εκστρατείες του πρωθυπουργού. Εξάλλου δεν είναι λίγοι εκείνοι που τον κατηγορούν ότι χρησιμοποιεί τους πολέμους για να παραμείνει ο ίδιος στην εξουσία, αφού εξαιτίας των συνθηκών οι εκκρεμείς δικαστικές του υποθέσεις έχουν πάρει παρατάσεις ουκ ολίγες φορές.

Από την πλευρά τους, τόσο ο Λαπίντ όσο και ο Μπένετ έχουν ασκήσει κριτική στον Νετανιάχου, κατηγορώντας τον ότι δεν κατάφερε να μετατρέψει τα στρατιωτικά κέρδη σε στρατηγικές νίκες απέναντι στο Ιράν και στις οργανώσεις που το υποστηρίζουν στον Λίβανο και στη Λωρίδα της Γάζας – τη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς. Σε αυτό το πλαίσιο αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νετανιάχου αισθάνεται επίσης πίεση από τους συμμάχους του και τα κόμματα των υπερορθόδοξων Εβραίων για το υέμα της στρατιωτικής θητείας, από την οποία η κοινότητα τους ζητά εξαίρεση.