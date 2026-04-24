Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έλαβε καθαρό ιατρικό πιστοποιητικό υγείας μετά από επιτυχημένη θεραπεία για καρκίνο του προστάτη σε πρώιμο στάδιο, η οποία αποκαλύπτεται δημόσια για πρώτη φορά, σύμφωνα με επίσημη ιατρική έκθεση που δημοσιοποίησε το Γραφείο του Πρωθυπουργού.

Η ετήσια έκθεση υγείας, με ημερομηνία 20 Απριλίου 2026, αναφέρει ότι ο Νετανιάχου, 76 ετών, υποβλήθηκε αρχικά σε χειρουργική επέμβαση στις 29 Δεκεμβρίου 2024 για την αντιμετώπιση καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη. Η επέμβαση στο Ιατρικό Κέντρο Hadassah χαρακτηρίστηκε επιτυχής και χωρίς επιπλοκές.

Μια τακτική επανεξέταση με μαγνητική τομογραφία στη συνέχεια εντόπισε μια ελάχιστη ύποπτη βλάβη μεγέθους μικρότερου του ενός χιλιοστού στον προστάτη. Περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν την παρουσία καρκίνου του προστάτη σε πολύ πρώιμο στάδιο, χωρίς ενδείξεις μετάστασης.

Με καθυστέρηση η δημοσιοποίηση λόγω Ιράν

Ο Νετανιάχου καθυστέρησε τη δημοσιοποίηση της έκθεσης για δύο μήνες, προκειμένου να μην δοθεί στο Ιράν ευκαιρία να εκμεταλλευτεί την ιατρική του κατάσταση για προπαγανδιστικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Επέλεξα να καθυστερήσω τη δημοσίευση της έκθεσης ώστε να μην βγει στο αποκορύφωμα του πολέμου και χρησιμοποιηθεί από το Ιράν για προπαγάνδα», ανέφερε σε δήλωσή του. «Σήμερα μπορώ να πω ότι βρίσκομαι σε καλή υγεία και εξαιρετική φυσική κατάσταση, μετά τη θεραπεία ενός πολύ πρώιμου καρκίνου του προστάτη που αφαιρέθηκε πλήρως».

Τι θεραπεία έλαβε

Η ακτινοθεραπεία που έλαβε ο πρωθυπουργός πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Ααρόν Πόποβτσερ, διευθυντή του Ινστιτούτου Σαρρέτ στο Ιατρικό Κέντρο Hadassah, σε συνεργασία με τον δρα Μάρκ Γουίγκοδα, επικεφαλής της μονάδας ακτινοθεραπείας του νοσοκομείου, και τον δρα Σράγκα Γκορς από το ίδιο ινστιτούτο.

«Πριν από λίγους μήνες, στο πλαίσιο ενός τακτικού ελέγχου, εντοπίσαμε μια μάζα 0,9 εκατοστών που αποδείχθηκε ότι ήταν αδενοκαρκίνωμα του προστάτη», δήλωσε ο Πόποβτσερ, προσθέτοντας ότι ο Νετανιάχου υποβλήθηκε σε «εκτεταμένο διαγνωστικό έλεγχο» και ότι η νόσος βρισκόταν σε «πολύ πρώιμο στάδιο».

Ο Πόποβτσερ ανέφερε ότι ο Νετανιάχου υποβλήθηκε σε «σύγχρονη εξειδικευμένη θεραπεία στο Ιατρικό Κέντρο Hadassah πριν από δυόμισι μήνες» και πρόσθεσε: «Μπορούμε να πούμε, βάσει των εξετάσεων, ότι η νόσος έχει εξαφανιστεί».

Η έκθεση αναφέρει ότι η θεραπεία ήταν «πλήρως επιτυχημένη», με την πλήρη εξαφάνιση της βλάβης να επιβεβαιώνεται από επακόλουθες απεικονιστικές και εργαστηριακές εξετάσεις.