Σε μια κίνηση που υπογραμμίζει τη βαθιά ανησυχία της Κίνας για τη διαρροή κρίσιμης τεχνολογίας προς τη Δύση, η ρυθμιστική αρχή της χώρας προχώρησε τη Δευτέρα στην απαγόρευση της εξαγοράς της κινεζικής startup τεχνητής νοημοσύνης Manus από τον αμερικανικό κολοσσό Meta.

Η απόφαση αυτή, η οποία διατάσσει την άμεση ακύρωση της συμφωνίας, εντάσσεται στο πλαίσιο της κλιμακούμενης αντιπαράθεσης μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον για την παγκόσμια κυριαρχία στους κλάδους αιχμής.

Στρατηγική παρέμβαση από την NDRC

Η παρέμβαση της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων (NDRC) καταδεικνύει την αποφασιστικότητα της κινεζικής ηγεσίας να προστατεύσει την εγχώρια πνευματική ιδιοκτησία και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Η κίνηση ερμηνεύεται ως άμεση απάντηση στις αμερικανικές πιέσεις και τους αυστηρούς ελέγχους στις εξαγωγές ημιαγωγών, με τους οποίους η Ουάσιγκτον επιχειρεί να ανακόψει την πρόοδο της Κίνας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Παράλληλα, η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επιβαρύνει περαιτέρω το κλίμα ενόψει της προγραμματισμένης συνόδου κορυφής στα μέσα Μαΐου, όπου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ θα κληθούν να διαχειριστούν μια ιδιαίτερα φορτισμένη ατζέντα.

Το χρονικό της συμφωνίας και τα εμπόδια

Η Meta, μητρική εταιρεία του Facebook, είχε προχωρήσει στην εξαγορά της Manus τον περασμένο Δεκέμβριο έναντι τιμήματος που υπερέβαινε τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Στόχος του αμερικανικού ομίλου ήταν η ενίσχυση των δυνατοτήτων του στους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents), συστήματα δηλαδή που μπορούν να εκτελούν σύνθετες εργασίες με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση.

Ωστόσο, η διαδικασία προσέκρουσε σε σοβαρά εμπόδια ήδη από τον Μάρτιο, όταν στον διευθύνοντα σύμβουλο της Manus, Σιάο Χονγκ, και στον επικεφαλής επιστήμονα, Τζι Γιτσάο, επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα κατά τη διάρκεια του ρυθμιστικού ελέγχου. Σε μια προσπάθεια να περιορίσει τους κινδύνους από τη διμερή ένταση, η Manus μετέφερε αργότερα την έδρα της στη Σιγκαπούρη, ακολουθώντας τη στρατηγική πολλών άλλων κινεζικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τον Alfredo Montufar-Helu, διευθύνοντα σύμβουλο της Ankura China Advisors, η παρέμβαση του Πεκίνου αντικατοπτρίζει τη μετατροπή της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κεντρικό πυλώνα του στρατηγικού ανταγωνισμού μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Ο ίδιος επισημαίνει ότι η Κίνα δηλώνει πλέον ρητά πως θα αποτρέπει την εξαγορά περιουσιακών στοιχείων που θεωρούνται κρίσιμα για την εθνική ασφάλεια από ξένους φορείς.

Η κίνηση αυτή στέλνει ταυτόχρονα ένα σαφές μήνυμα προς την επιχειρηματική κοινότητα, υπογραμμίζοντας ότι η μετεγκατάσταση μιας εταιρείας στο εξωτερικό δεν διασφαλίζει την απαλλαγή της από τον κρατικό έλεγχο της Κίνας όταν διακυβεύονται στρατηγικά συμφέροντα.