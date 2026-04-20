Φωτιά σε ΙΧ αυτοκίνητο κοντά στη Λέσχη της Πανεπιστημιούπολης στου Ζωγράφου εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα και έσβησαν τη φωτιά. Όπως διαπιστώθηκε το όχημα ανήκε στον καθηγητή του ΕΜΠ Δημήτρη Καρώνη ο οποίος είναι γνωστός για την υπόθεση των Τεμπών.

Συγκεκριμένα ο κ. Καρώνης έχει συντάξει το πόρισμα για την πυρόσφαιρα κατά τη σύγκρουση των δύο τρένων. Στην έκθεσή του είχε αποδώσει την πυρόσφαιρα μετά τη σύγκρουση στα έλαια σιλικόνης των μηχανών, βασιζόμενος σε αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις τη Πυροσβεστικής η φωτιά φαίνεται να οφείλεται σε εμπρησμό με εύφλεκτο υγρό.

Για τον λόγο αυτό την υπόθεση ανέλαβε η Κρατική Ασφάλεια.