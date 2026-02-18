Ποινική δίωξη για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση άσκησε η εισαγγελέας Αμαλιάδας σε βάρος της Ειρήνης Μουρτζούκου για τη δολοφονία του μικρού Παναγιωτάκη.

Όπως μεταδίδει το anikolouli.gr, η λειτουργός της Δικαιοσύνης, έπειτα από ενδελεχή μελέτη του φακέλου της υπόθεσης και αξιολόγηση του συνόλου των αποδεικτικών στοιχείων (ιατροδικαστικών εκθέσεων, μαρτυρικών καταθέσεων, απολογιών και δεδομένων από την άρση τηλεφωνικών επικοινωνιών) διαβίβασε τη δικογραφία στην ανακρίτρια Αμαλιάδας. Η κατηγορούμενη αναμένεται να κληθεί σε απολογία το αμέσως επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η κατηγορία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη απαγγέλθηκε αποκλειστικά στην Ειρήνη Μουρτζούκου, χωρίς να προκύπτει ποινική εμπλοκή άλλων προσώπων. Παρά τις προσπάθειές της να στρέψει τις υποψίες σε τρίτους και κυρίως στη μητέρα του παιδιού, Πόπη Παυλή, τα στοιχεία, οι μαρτυρίες και τα ιατροδικαστικά δεδομένα δεν επιβεβαίωσαν τους ισχυρισμούς της.

Οι δικαστικές αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες, έκριναν ότι το σύνολο του αποδεικτικού υλικού αποδομεί πλήρως το αφήγημα της κατηγορούμενης.

Υπενθυμίζεται ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία έχει ομολογήσει τη δολοφονία ακόμη τεσσάρων βρεφών — εκ των οποίων τα δύο ήταν δικά της παιδιά — αντιμετωπίζει ήδη κατηγορίες για ανθρωποκτονία με πρόθεση κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που είχαν μεταδοθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τις οποίες οι δικαστικές αρχές κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι το μοναδικό πρόσωπο που εμπλέκεται στη δολοφονία του μικρού Παναγιωτάκη είναι η Ειρήνη Μουρτζούκου.