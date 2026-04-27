Την κορυφή της τηλεθέασης κατέκτησε το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη, την Παρασκευή 24 Απριλίου, σημειώνοντας ρεκόρ σεζόν.

Η εκπομπή έρευνας του MEGA κυριάρχησε στο σύνολο του κοινού με ποσοστό 23,8%, καταγράφοντας το υψηλότερο μερίδιό της από τον Σεπτέμβριο του 2025. Παράλληλα, το «Τούνελ» κέρδισε την πρωτιά και στο δυναμικό κοινό 18-54, με ποσσοστό 18,2%.

Εντυπωσιακή ήταν η απήχηση της εκπομπής και σε επιμέρους γυναικεία ηλικιακή ομάδα, όπου το ποσοστό ανέβηκε στο 36,8%.

Στην πρώτη θέση και τον Απρίλιο

Πρώτο ήταν το «Φως στο Τούνελ» και καθόλη τη διάρκεια του μήνα. Τον Απρίλιο, η εκπομπή διατήρησε την πρωτοκαθεδρία της, με μέσο όρο 22% στο σύνολο του κοινού και 17,7% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Το «Τούνελ» επιβεβαίωσε, για πολλοστή φορά, την ισχυρή του παρουσία στη βραδινή ζώνη της Παρασκευής, παραμένοντας σταθερή επιλογή για τους τηλεθεατές.

