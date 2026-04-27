Η ιστορική πόλη των Δελφών βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο ενός διαλόγου που ξεπερνά τα όρια μιας διοργάνωσης και αγγίζει τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, συγκεντρώνοντας κορυφαίες προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό, πολιτικό και ακαδημαϊκό χώρο. Το Delphi Economic Forum XI έφερε στο ίδιο τραπέζι διαφορετικές προσεγγίσεις για τις εξελίξεις που διαμορφώνουν την επόμενη μέρα – και κυρίως για το πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές. Ο Όμιλος Interamerican συμμετείχε και στήριξε τον θεσμό ως Gold Sponsor, δίνοντας και φέτος δυναμικό «παρών», με σταθερή προσήλωση στην ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία.

Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε, ίσως πιο έντονα από κάθε άλλη χρονιά, ότι οι εξελίξεις δεν κινούνται πλέον γραμμικά. Από την τεχνητή νοημοσύνη έως την κλιματική κρίση και τις νέες γεωπολιτικές ισορροπίες, ο τίτλος του φετινού Φόρουμ, «The Shock of the New», έρχεται να περιγράψει με ακρίβεια τη νέα πραγματικότητα. Μέσα από τις καίριες παρεμβάσεις των στελεχών της Interamerican και του Ομίλου Achmea, η συζήτηση ανέδειξε κρίσιμες πτυχές της σημερινής συγκυρίας – από τη διαχείριση των κινδύνων και τη σημασία της ανθεκτικότητας έως τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και της ηγεσίας σε ένα περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς.

Η εμπιστοσύνη στην εποχή του AI χτίζεται σταδιακά

Ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Interamerican, μέσα από τη συμμετοχή του στο πάνελ “Digital Imperative: Leading Human-Centered Transformation in the Algorithmic Age”, ανέδειξε πώς η ταχύτητα, η εμπιστοσύνη και ο τρόπος οργάνωσης καθορίζουν την επιτυχία του μετασχηματισμού στη νέα εποχή.

Όπως υπογράμμισε, η εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη «χτίζεται σταδιακά», καθώς «οι άνθρωποι χρειάζονται χρόνο για να υιοθετήσουν το νέο», ενώ, παρότι υπάρχει ποσότητα δεδομένων, δεν υπάρχει η αντίστοιχη ποιότητα. Σε αυτή τη φάση, το μοντέλο λειτουργίας παραμένει υβριδικό: «όσο αυξάνεται η αξία και το ρίσκο για τον πελάτη, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη για ανθρώπινη παρέμβαση», ενώ οι απλές εργασίες περνούν σταδιακά στην τεχνολογία.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο τρόπος οργάνωσης έχει λειτουργήσει διαχρονικά ως εμπόδιο στην αλλαγή, με πολλά επίπεδα, «silos» και απομονωμένα τμήματα να περιορίζουν την προσαρμοστικότητα των οργανισμών. Όπως σημείωσε, η απόσταση μεταξύ τεχνολογίας και business πρέπει να ξεπεραστεί, με μικρές ομάδες όπου άνθρωποι από την τεχνολογία και το business δουλεύουν μαζί, με αυτονομία και ευθύνη για end-to-end αποτέλεσμα. Στον Όμιλο Interamerican, αυτό αποτυπώνεται σε ένα ευέλικτο μοντέλο λειτουργίας, ενισχύοντας την ταχύτητα και την προσαρμοστικότητα του οργανισμού.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ταχύτητα είναι καθοριστική: «αν δεν είσαι αρκετά γρήγορος, δεν έχει σημασία πόσο καλά είναι τα σχέδιά σου», όπως ανέφερε, περιγράφοντας τη νέα πραγματικότητα για τις επιχειρήσεις.

Επιπλέον, επισήμανε ότι το σημαντικό είναι να επενδύεις στους ανθρώπους σου, αναπτύσσοντας τις δεξιότητές τους και βοηθώντας τους να προσαρμοστούν στην αλλαγή. Σε αυτό το πλαίσιο, η Interamerican εφαρμόζει καινοτόμα προγράμματα, όπως το reverse mentoring, που φέρνει σε άμεση συνεργασία νεότερους και πιο έμπειρους εργαζομένους, μειώνοντας την απόσταση μεταξύ τους. Ο ίδιος συμμετέχει ενεργά, έχοντας νεότερο συνεργάτη ως mentor, δείχνοντας στην πράξη πώς η γνώση κινείται και προς τις δύο κατευθύνσεις και συμβάλλει στη συνολική εξέλιξη του οργανισμού.

Από το digital wave στο intelligence wave

Η Lidwien Suur, Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Achmea, σε συζήτηση με τον Ιωάννη Μελανδινό, Co-founder & CEO της Forms, στο πλαίσιο της θεματικής “Rethinking Insurance in the Age of Machine Intelligence”, μίλησε για τη μετάβαση που ήδη συντελείται στην ασφάλιση: από το digital wave στο intelligence wave. Μια νέα φάση όπου το AI αρχίζει να επηρεάζει κάθε στάδιο της ασφάλισης – από το underwriting και τις λειτουργίες έως τις αποζημιώσεις και τον τρόπο που οι πελάτες αναζητούν και αγοράζουν ασφάλιση.

Η ίδια αναφέρθηκε στο success story της Anytime ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα digital-first ασφάλισης. Σήμερα, με περισσότερους από 500.000 πελάτες, δυναμική παρουσία στην Κύπρο και στρατηγική επέκταση στη Ρουμανία, η Anytime δείχνει πώς μια digital-first προσέγγιση μπορεί να εξελίσσεται εκτός συνόρων. Όπως υπογράμμισε, δεν πρόκειται για μια λογική «copy-paste», αλλά για τη μεταφορά ενός καινοτόμου τρόπου λειτουργίας και μιας άριστης εμπειρίας πελάτη. Κάθε αγορά έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, γι’ αυτό και ο ρόλος των τοπικών ομάδων είναι κομβικός.

Σε επίπεδο οργανισμού, η μετάβαση δεν αφορά μόνο την τεχνολογία. Για έναν Όμιλο όπως η Achmea, με περισσότερους από 16.000 εργαζομένους, αφορά και τον τρόπο δουλειάς των ανθρώπων. Όπως ανέφερε η Lidwien Suur, το AI διαμορφώνει μια νέα καθημερινότητα, όπου η γνώση κινείται πλέον και προς τις δύο κατευθύνσεις – από τους πιο έμπειρους προς τους νεότερους, αλλά και αντίστροφα. Και όσο το AI μειώνει τις τριβές και επιταχύνει τις διαδικασίες, το πραγματικό ζητούμενο παραμένει σταθερό: να αξιοποιηθεί με τρόπο που να ενισχύει την εμπιστοσύνη, γιατί ακόμη και στο intelligence wave, η σχέση με τον πελάτη παραμένει το πιο κρίσιμο κεφάλαιο της ασφάλισης.

Από την αντίδραση στην πρόληψη και την προετοιμασία

Ο Πάνος Κούβαλης, Chief Operations Officer (COO) του Ομίλου Interamerican, συμμετείχε στο πάνελ “From Prevention to Protection: Greece’s NatCat Strategy”, αναδεικνύοντας το κρίσιμο κενό ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από τις φυσικές καταστροφές – ακόμη και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Όπως σημείωσε, «υπάρχει ένα τεράστιο awareness gap», με έναν στους δύο Έλληνες να μην πιστεύει ότι διατρέχει κίνδυνο από σεισμό και μόλις ένας στους τρεις να αναγνωρίζει πιθανό κίνδυνο από πλημμύρα ή άλλη φυσική καταστροφή. «Έχουμε μια κουλτούρα αντίδρασης και όχι μια κουλτούρα πρόληψης και προετοιμασίας», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική του Ομίλου Interamerican, με την Πρωτοβουλία Rebuilding Tomorrow, εστιάζει σε τρεις πυλώνες: εκπαίδευση και ετοιμότητα, άμεση προστασία και ανάκαμψη, καθώς και έρευνα και καινοτομία. Από την προετοιμασία σχολικών κοινοτήτων σε συνεργασία με την ActionAid Hellas, έως την άμεση ανταπόκριση τη στιγμή της κρίσης –με χαρακτηριστικό παράδειγμα την κακοκαιρία Daniel όπου η Interamerican κατέβαλε 70 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις– αλλά και με την αξιοποίηση εργαλείων όπως το ΥΑΝΤΑΣ και το Meteo ROADS σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η εταιρεία επενδύει σταθερά στην ανθεκτικότητα της κοινωνίας.

Παράλληλα, ο κ. Κούβαλης τόνισε ότι «το σημαντικό δεν είναι να υπάρχουν δράσεις, αλλά συνέργειες», δίνοντας έμφαση στη συνεργασία με την πολιτεία, την τοπική αυτοδιοίκηση και την επιστημονική κοινότητα και υπογραμμίζοντας την πολυεπίπεδη προσέγγιση του Ομίλου Interamerican στην κατεύθυνση αυτή.

Οι πραγματικοί νικητές της νέας εποχής είναι αυτοί που συνδυάζουν τεχνολογία, αποδοτικότητα και ενδυνάμωση των ανθρώπων

Από την πλευρά της, η Linda Nieuwenhuizen, Chief Commercial Officer (CCO) του Ομίλου Interamerican, συμμετείχε στο πάνελ “The Great Acceleration: How AI is Redefining the Business Playbook”, εστιάζοντας στο τι τελικά κάνει τη διαφορά στη νέα εποχή. Όπως ανέφερε, η Interamerican έχει ήδη λανσάρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα AI σε όλο τον οργανισμό για να ενδυναμώσει τους ανθρώπους, με στόχο την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στις λειτουργίες με τρόπο δομημένο και υπεύθυνο, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τα δεδομένα.

Στη νέα εποχή, ο ρόλος της ηγεσίας και των ανθρώπων είναι καθοριστικός. Το AI, όπως επισήμανε, δεν λειτουργεί όταν αντιμετωπίζεται ως απειλή, αλλά όταν αξιοποιείται ως εργαλείο που ενισχύει την απόδοση και την ικανότητα των ανθρώπων να δημιουργούν αξία. Η ίδια ανέφερε το παράδειγμα του “Ask the Bot”, του νέου εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζει τους Ασφαλιστικούς Συμβούλους σε πραγματικό χρόνο, το οποίο καταγράφει ήδη εντυπωσιακή ανταπόκριση.

Η αλλαγή είναι ήδη ορατή και στην πλευρά του πελάτη. «Το 70% χρησιμοποιεί ήδη AI για να αναζητήσει ασφάλιση», κάτι που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες ενημερώνονται και ζητούν καθοδήγηση. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η ανάγκη για σωστή πληροφόρηση τη σωστή στιγμή γίνεται κομβική. Γι’ αυτό και η Interamerican επενδύει σε μια omnichannel προσέγγιση, με έμφαση στην προσωποποιημένη επικοινωνία σε όλα τα κανάλια.

Η CCO του Ομίλου Interamerican σημείωσε ότι οι πραγματικοί νικητές της νέας εποχής θα είναι εκείνοι που συνδυάζουν την αποδοτικότητα και την τεχνολογία με την ενδυνάμωση των ανθρώπων τους, ώστε να υποστηρίζουν ουσιαστικά τον πελάτη και να ανταποκρίνονται στη βασική υπόσχεση της ασφάλισης: να προσφέρουν εμπιστοσύνη και να είναι εκεί όπου υπάρχει ανάγκη.

Περισσότερο από μια παρουσία σε έναν θεσμό, η συμμετοχή του Ομίλου Interamerican στους Δελφούς αποτυπώνει μια συνέχεια σε έναν διάλογο που εξελίσσεται χρόνο με τον χρόνο. Σε μια περίοδο όπου οι ισορροπίες επαναπροσδιορίζονται, η ανάγκη για ουσιαστικές τοποθετήσεις και λύσεις γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ – γιατί οι αποφάσεις του σήμερα καθορίζουν το αύριο.