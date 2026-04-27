Στις σημαντικές αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, το οποίο θα κατατεθεί σε δημόσια διαβούλευση τον Μάιο και στη συνέχεια θα ψηφιστεί στη Βουλή, αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην εκπομπή “News Room” στο ERTNEWS.

«Είναι προσαρμογή σε δύο ευρωπαϊκές οδηγίες και με αυτό το νομοσχέδιο προστατεύουμε τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές που αφορούν δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Βάζουμε τέλος στα ψιλά γράμματα που δεν διαβάζεις ποιες είναι οι προϋποθέσεις, αλλά και σε εκβιαστικές πρακτικές. Θα μπει πλαφόν στο πόσο μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και το ποσοστό θα είναι μεταξύ 30% – 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκες.

Το ποσοστό δεν είναι αυθαίρετο, καθώς είναι ο μέρος όρος που ισχύει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Ακόμη ένα μέτρο είναι ότι μπορεί να αναιρεθεί ένα δάνειο μέσα σε 14 ημέρες από τη στιγμή που θα συναφθεί. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια αξιόπιστη σχέση ανάμεσα στον πολίτη και την τράπεζα», επισήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος.

Η ελληνογαλλική συνεργασία

Για το ταξίδι του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, στην Αθήνα και τις συμφωνίες που υπεγράφησαν ανάμεσα στις δύο χώρες, ο υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε ότι «υπογραμμίζει τον ισχυρό και αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ως δύναμη ειρήνης και σταθερότητας. Επιβεβαιώνει και την ισχυρή στρατηγική σχέση της χώρας μας με την Γαλλία και το ταξίδι αυτό είχε μεγάλο γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό ενδιαφέρον. Συμπληρώνουν επίσης τη συνολική στρατηγική επιλογή της χώρας που θέλει να διατηρήσει και να αναβαθμίσει τους στρατηγικούς δεσμούς με τις ΗΠΑ».

Για την δήλωση προθέσεων στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας που υπέγραψε με τον Γάλλο υπουργό Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ρολάν Λεσκίρ, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε την αναβάθμιση της συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας και της δημόσιας πολιτικής στην πυρηνική ενέργεια. «Ενδιαφερόμαστε πολύ για την πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς, καθώς η Γαλλία αποτελεί μεγάλη πυρηνική δύναμη. Υπάρχει σοβαρή συνεργασία του Ινστιτούτου «Δημόκριτος» με το αντίστοιχο γαλλικό. Τα θέματα της πυρηνικής ενέργειας έχουν άμεση σχέση με την προοπτική της μείωσης του ενεργειακού κόστους για την ελληνική βιομηχανία. Η ελληνική οικονομία μπορεί να έχει ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη όσο πιο πολύ δυναμώνει το αποτύπωμα της βιομηχανίας, της καινοτομίας και των εξαγωγών. Αυτά δίνουν καλύτερους μισθούς και μεγαλύτερη παραγωγικότητα».

Ο αναπτυξιακός Νόμος και η μάχη κατά της ακρίβειας

Ο υπουργός αναφέρθηκε στα τρία νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου – Μεταποίηση, Μεγάλες Επενδύσεις, Παραμεθόριες Περιοχές – με στήριξη 450 εκατ. ευρώ, αλλά και στα έξι καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου του 2022 που από αύριο (28/4) οι επενδυτές θα μπορούν να καταθέσουν τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου για να αρχίσουν να παίρνουν τα χρήματά τους. «Πληρώνονται κανονικά όσοι προχωρήσουν τις επενδύσεις τους, αυτό είναι το μήνυμα. Επίσης, έχουμε ήδη πάρει πίσω 120 εκατ. ευρώ από επενδύσεις που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ από παλαιότερους Αναπτυξιακούς νόμους και αυτοί οι επενδυτές δεν μπορούν να συμμετάσχουν ξανά σε κάποιο καθεστώς. Αποτελεί απαίτηση της κοινωνίας για να υπάρχει στοιχειώδης ισονομία και δικαιοσύνη. Δεν είναι λόγια, αλλά γίνονται πράξεις», υπογράμμισε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος μίλησε και για τα μέτρα που έχουν παρθεί απέναντι στην αισχροκέρδεια, επισημαίνοντας πως «χάρη στο μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε συνδυασμό με τα 20 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στο diesel, έχουμε φρενάρει τις ανατιμήσεις και μπήκε τέλος στην αισχροκέρδεια. Να τονιστεί ότι η αύξηση στο diesel είναι η μικρότερη σε όλη την ΕΕ, δείγμα ότι τα μέτρα λειτουργούν θετικά και θα επιμείνουμε και τον Μάιο. Το πρόβλημα είναι εδώ, θα χρειαστεί εγρήγορση, είμαστε ανοικτοί και για νέα μέτρα, στόχος να προασπίσουμε την κοινωνία και την οικονομία».

Όσον αφορά στα τρόφιμα, ανέφερε πως με βάση τα ισχύοντα δεδομένα θα πρέπει να παραταθεί το μέτρο του πλαφόν και μετά τις 30 Ιουνίου. «Δεν είναι μέτρο για να χτυπηθεί η επιχειρηματικότητα, αλλά να προστατευτούν οι καταναλωτές. Είναι ένα δίκαιο μέτρο, διότι συνεχίζουν οι επιχειρήσεις να κερδίζουν όσο κέρδιζαν το 2025», επισήμανε, ενώ για τους ελέγχους από τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή είπε πως «είναι ευθύνη της Αρχής οι έλεγχοι και η τήρηση των μέτρων, αναμένουμε τα αποτελέσματα και όποιος παραβεί το νόμο, θα πληρώσει σοβαρά πρόστιμα».

«Η αντιπολίτευση δεν παρέχει καμία σοβαρή αξιόπιστη εναλλακτική λύση»

Για τις εκλογές που ζητάει η αντιπολίτευση, ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε πως «εκλογές εδώ και τώρα δεν μπορούν να γίνουν και η αντιπολίτευση το γνωρίζει. Το λέει απλά για να το πει. Είμαστε εν μέσω πολέμων, ενώ παράλληλα υπάρχει η υποχρέωση να ολοκληρώσουμε το πακέτο του Ταμείου Ανάκαμψης μέχρι τις 31 Αυγούστου. Συνεπώς μέσα σε αυτό το διάστημα δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση για εκλογές, είναι αντίθετο με τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις μας». Παράλληλα, σχολίασε πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης οξύνουν μια σκανδαλολογία και ανταγωνίζονται για το ποιος θα φωνάξει πιο πολύ. «Θα γίνει μια μάχη για τη 2η θέση ανάμεσα στο ΠαΣοΚ και το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα, το οποίο αποτελεί και μια ομολογία αποτυχίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η αντιπολίτευση δεν παρέχει καμία σοβαρή αξιόπιστη εναλλακτική λύση», ανέφερε.

Για τις δημοσκοπήσεις, ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε πως «έχουν απόσταση με όσα θα γίνουν στις εκλογές, όταν τεθούν τα πραγματικά διλήμματα στους πολίτες. Η ΝΔ θα πρέπει με σαφήνεια να απευθυνθεί στην κοινωνία για την Ελλάδα του αύριο. Με ανάπτυξη για όλους τους Έλληνες, με σοβαρές πολιτικές που να αφορούν το σύνολο της κοινωνίας. Η παράταξή μας δεν θα έχει να φοβηθεί τίποτα και θα είναι η βασική πολιτική δύναμη για την κυβέρνηση του αύριο».

Τέλος, για την συνταγματική αναθεώρηση και για τη συζήτηση αναφορικά με το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε πως «η διαδικασία επιλογής των βουλευτών είναι ιερή και δεν είναι δυνατόν να μην συνεχίσει να υπάρχει. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί η λαϊκή ετυμηγορία».