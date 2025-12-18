To 2025, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, το στεγαστικό ζήτημα συνεχίζει να αποτελεί ένα μείζον πρόβλημα που ασκεί πιέσεις στην ελληνική κοινωνία, με επιπτώσεις ιδιαίτερα αισθητές στους νέους και στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι υψηλές τιμές των ακινήτων σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς και το αυξημένο κόστος ζωής δημιουργούν σοβαρά εμπόδια στην πρόσβαση σε προσιτή στέγη, ενώ για πολλούς, η κατοικία κινδυνεύει να μετατραπεί ακόμη και σε είδος πολυτελείας. Όπως είναι επόμενο, η απόκτηση ενός σπιτιού αποτελεί για πολλούς έναν σχεδόν αξεπέραστο στόχο.

Και καθώς το έτος φτάνεις στο τέλος του, με το στεγαστικό ζήτημα να παραμένει ψηλά στην ατζέντα της κοινωνίας, το πρόγραμμα «Σπίτι μου II», το οποίο παρέχει συγχρηματοδοτούμενα στεγαστικά δάνεια προς ιδιώτες, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων επιλεξιμότητας, εξακολουθεί να υποδέχεται αιτήσεις υπαγωγής. Η χρηματοδότηση αξιοποιεί πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 1 δισ. ευρώ και κατευθύνεται σε δάνεια τα οποία καλύπτονται κατά 50% από το Ταμείο Ανάκαμψης και κατά 50% από τα ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Πράγματι, οι εξελίξεις του επόμενου έτους αναμένονται με ενδιαφέρον, δεδομένων των νέων παρεμβάσεων που προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισμός και η πολιτική στέγασης για το 2026. Σε αυτό το πλαίσιο, η CrediaBank συμμετέχει στο πρόγραμμα, προσφέροντας τη δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία. Παρακάτω, λοιπόν, θα εξετάσουμε αναλυτικά τι προβλέπει το πρόγραμμα και ποιες είναι οι δυνατότητες που προσφέρει στους δικαιούχους που μπορούν να το αξιοποιήσουν.

Συγχρηματοδοτούμενο στεγαστικό δάνειο για το πρώτο μας σπίτι

Η απόφαση να αποκτήσει κάποιος το πρώτο του σπίτι συνοδεύεται εύλογα και από πολλές απορίες: Θα μπορέσω να καλύψω τα έξοδα; Πόσο θα διαρκέσει η διαδικασία; Υπάρχουν κρυφά κόστη; Είναι σημαντικό, λοιπόν, να γνωρίζουμε για αρχή πως το πρόγραμμα «Σπίτι μου II» απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα ηλικίας από 25 έως 50 ετών που δεν διαθέτουν ακίνητο το οποίο να καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες. Στην περίπτωση συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, τουλάχιστον ο ένας από τους δύο πρέπει να πληροί το ηλικιακό κριτήριο.

Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, το ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα των ενδιαφερομένων πρέπει να ξεκινά από 10.000 και να φτάνει έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους. Για έγγαμους ή όσους συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης, το ανώτατο όριο είναι 35.000 συν 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό πλαφόν φτάνει τα 39.000 συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου.

Η CrediaBank, μέσα από το πρόγραμμα «Σπίτι μου II», μας προσφέρει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε το πρώτο μας σπίτι με χαμηλότοκο στεγαστικό δάνειο έως 190.000 ευρώ. Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα διασφαλίζει χαμηλό, ανταγωνιστικό επιτόκιο και παρέχει δωρεάν τεχνικό και ενεργειακό έλεγχο του ακινήτου, καθώς και δωρεάν νομικό έλεγχο, βοηθώντας μας έτσι να εξοικονομήσουμε χρόνο και χρήμα.

Επιπλέον, μέσω της πλατφόρμας «MyHome» θα έχουμε εύκολη, άμεση πρόσβαση σε διαθέσιμα ακίνητα που πληρούν τα κριτήρια του προγράμματος ενώ η διαδικασία αξιολόγησης και εκταμίευσης γίνεται άμεσα και συνοδεύεται από προτάσεις για ενεργειακή αναβάθμιση. Συγχρόνως, η CrediaBank δίνει πρόσβαση σε επιλεγμένα και συμβατά με το πρόγραμμα ακίνητα του χαρτοφυλακίου της, ενώ, παρέχει μέσω των συνεργασιών της ειδικές εκπτώσεις σε προγράμματα ρεύματος ή φυσικού αερίου, εξασφαλίζοντας οικονομικό όφελος καθ’ όλη τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου.

Φυσικά, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μέσω των καταστημάτων και της υπηρεσίας CrediaConnect έχουμε στη διάθεσή μας τη συμβουλευτική υποστήριξη των ειδικά εκπαιδευμένων στελεχών, ειδικών συμβούλων στους οποίους μπορούμε να απευθυνθούμε χωρίς ραντεβού. Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι μπορεί να επιλυθεί κάθε απορία γύρω από την αίτηση και τη διαδικασία του δανείου.

Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουμε σε επίπεδο χρηματοδότησης

Σε επίπεδο χρηματοδότησης, το στεγαστικό δάνειο καλύπτει έως και το 90% της αξίας του συμβολαίου αγοράς, με ανώτατο ποσό τα 190.000 ευρώ, ενώ η διάρκεια αποπληρωμής διαμορφώνεται από 3 έως και 30 έτη. Επίσης, ένα από τα βασικά οικονομικά πλεονεκτήματα του «Σπίτι μου II» είναι πως για το 50% του δανείου που προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης εφαρμόζεται μηδενικό επιτόκιο, ενώ για το υπόλοιπο 50% που χρηματοδοτείται από την τράπεζα ισχύει χαμηλό επιτόκιο, χωρίς την επιβολή της εισφοράς του Ν. 128/75. Το πρόγραμμα αφορά όλη την ελληνική επικράτεια και δίνει τη δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής, είτε με μερική είτε με πλήρη εξόφληση, χωρίς καμία επιβάρυνση.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται και για οικογένειες, καθώς προβλέπεται πρόσθετη επιδότηση τόκων κατά 50% για το μέρος του δανείου που χρηματοδοτείται από την τράπεζα, για τρίτεκνους και πολύτεκνους δικαιούχους, αλλά και για όσους αποκτούν την ιδιότητα αυτή στη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου. Αντίστοιχη επιδότηση ισχύει και για οικογένειες με δύο τέκνα που αποκτούν κύρια κατοικία σε συγκεκριμένους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Το πρόγραμμα έχει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, με καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής την 31η Μαΐου 2026 και υπογραφής της δανειακής σύμβασης την 31η Αυγούστου 2026, στοιχεία που καθιστούν αναγκαίο τον έγκαιρο προγραμματισμό για όσους σκέφτονται σοβαρά να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα αγοράς κύριας κατοικίας.