Δίχτυ «προστασίας» της μετοχής της Metlen άπλωσε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, προχωρώντας σε αγορά 50.000 μετοχών της εταιρείας, με τιμή αγοράς 42,20 ευρώ ανά μετοχή. Η αξία της συναλλαγής ξεπέρασε τα 2,1 εκατ. ευρώ.

Η κίνηση του προέδρου και διευθύνοντας συμβούλου της Metlen Energy & Metals PLC, είναι ένα ακόμη ισχυρό δείγμα εμπιστοσύνης, ενισχύοντας την υποστήριξή του, σε μία περίοδο όπου η χρηματιστηριακή αγορά προσπαθεί να αφομοιώσει τις πυκνές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα.

Η αγορά μετοχών από τον ίδιο τον επικεφαλής δεν είναι μόνο μια ένδειξη της πεποίθησής του για την μελλοντική πορεία της εταιρείας, αλλά και μια κίνηση που αναμένεται να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Άλλωστε, οι ξένοι αναλυτές έχουν συμφωνήσει μετά και τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του έτους ότι ο όμιλος βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιτύχει τους ετήσιους στόχους του, με τους τομείς Ενέργειας, Κατασκευών και Παραχωρήσεων να προσφέρουν ισχυρή υποστήριξη και τα επόμενα χρόνια.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι το πρώτο εξάμηνο του 2025 οι πωλήσεις της Metlen κατέγραψαν εντυπωσιακή αύξηση της τάξεως του 45%, φτάνοντας τα 3,6 δισ. ευρώ.

Παρά την αύξηση των εσόδων, τα κέρδη παρουσίασαν πτώση λόγω μιας έκτακτης ζημιάς 132 εκατ. ευρώ από τον τομέα M Power, ο οποίος επηρεάστηκε αρνητικά από καθυστερήσεις και αυξημένα κόστη στο έργο διαχείρισης αποβλήτων Protos.

Οι αναλυτές αναγνωρίζουν ότι, αν εξαιρεθεί η συγκεκριμένη έκτακτη ζημιά, το προσαρμοσμένο EBITDA θα είχε σημειώσει αύξηση 22% σε ετήσια βάση.

Περιθώριο ανόδου

Οι προοπτικές αποτυπώνονται και στις τιμές στόχους που έχουν δώσει οι αναλυτές για την Metlen Energy & Metals. Η Citi έχει θέσει την τιμή στόχο στα 52 ευρώ, δίνοντας σύσταση “Buy”, η Berenberg εκτιμά τη μετοχή στα 61, επίσης με σύσταση “Buy”, ενώ η Morgan Stanley είναι πιο θετική, τοποθετώντας την τιμή στόχο στα 66 ευρώ με σύσταση “Overweight”.

Η Bank of America έχει δώσει τιμή στόχο στα 63 ευρώ, ενώ η Alpha Finance παρουσιάζει την πιο αισιόδοξη εκτίμηση, τοποθετώντας τη στα 71 ευρώ, όπερ σημαίνει περιθώριο ανόδου που ξεπερνά το 65%.