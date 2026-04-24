Ακατανόητη εξακολουθεί να είναι η στυγερή δολοφονία του 27χρονου άντρα στο πάρκο ασυρμάτου στον Αγιο Δημήτριο. Το 27χρονο θύμα δολοφονήθηκε με μαχαίρι από τον 20χρονο φίλο της πρώην συντρόφου. Οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ μιλούν για «ερωτική αντιζηλία» ωστόσο το αίτιο αυτό δε χωρά στον κοινό νου καθώς ο δράστης της δολοφονίας είναι αυτός που συνδεόταν πλέον με τη νεαρή κοπέλα και άρα δεν είχε κανένα απολύτως λόγο να επιτεθεί στον 27χρονο, γιο αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μετανιώνω

«Μετανιώνω, ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια, ούτε εγώ κατάλαβα πως ανέβηκαν οι τόνοι. Έβγαλα το μαχαίρι και μετά από έναν έντονο διαπληκτισμό θυμάμαι ότι τον μαχαίρωσα». Αυτά σύμφωνα με πληροφορίες ήταν τα πρώτα λόγια του 20χρονου δράστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες το 27χρονο θύμα διατηρούσε για 4 χρόνια ερωτικό δεσμό με την κοπέλα με την οποία όμως τελικά χώρισαν. Στη συνέχεια η κοπέλα συνδέθηκε ερωτικά με τον 20χρονο δράστη της δολοφονίας που είναι ναύτης στο πολεμικό ναυτικό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο 27χρονος δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει το χωρισμό του με την πρώην κοπέλα του και της ζητούσε και το λόγο του χωρισμού τους και της ζητούσε επανασύνδεση.

Το ραντεβού του θανάτου

Το ραντεβού του θανάτου κλείστηκε στο πάρκο Ασυρμάτου, όπου οι δύο νεαροί συμφώνησαν να συναντηθούν προκειμένου να συζητήσουν τις διαφορές τους.

Στο σημείο έφτασαν με διαφορετικά οχήματα, ο 27χρονος μόνος του και ο 20χρονος δράστης μαζί με έναν 18χρονο φίλο του. Η συνάντηση εξελίχθηκε σε έντονη λογομαχία και στη συνέχεια σε βίαιη συμπλοκή. Κατά τη διάρκειά της, ο 20χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να κάρφωσε τον 27χρονο στην καρδιά, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναφέρεται σε θανατηφόρο τραύμα που προήλθε από νύσσον και τέμνον όργανο στον θώρακα και τραύματα που εντοπίστηκαν στον λαιμό και στο κεφάλι του θύματος.

Οι κινήσεις μετά το έγκλημα

Μετά τη στυγερή δολοφονία, ο 20χρονος δράστης και ο 18χρονος φίλος του αποχώρησαν από το σημείο, συνάντησαν τις κοπέλες τους και παρέμειναν όλοι μαζί σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Για το λόγο αυτό και οι τρεις φίλοι του δράστη, συνελήφθησαν για υπόθαλψη εγκληματία. Κατά την ομολογία τους στους αστυνομικούς ο 20χρονος διευκρίνισε τα εξής: Τα κορίτσια της παρέας δε γνώριζαν το γεγονός και βρίσκονταν όλοι μαζί όταν άρχισαν να διαβάζουν την είδη για το μαχαίρωμα στο πάρκο και κατάλαβαν τι είχε προηγηθεί. Τότε εκείνος ομολόγησε το έγκλημά του.

Αυτόβουλη εμφάνιση

Ο 20χρονος εμφανίστηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ και συνελήφθη για ανθρωποκτονία. Μαζί του συνελήφθησαν ο 18χρονος φίλος του και οι δύο νεαρές γυναίκες. Λόγω του ότι ο 20χρονος δράστης υπηρετεί στο Πολεμικό Ναυτικό ως ναύτης, θα οδηγηθεί ενώιον στρατιωτικού εισαγγελέα ο οποίος και θα διαχωρίσει την δικογραφία για τους υπόλοιπους κατηγορουμένους.

Τι ερευνά η ΕΛΑΣ

Οι Αρχές ερευνούν διεξοδικά κάθε πτυχή της υπόθεσης, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν την αλληλουχία των γεγονότων που μετέτρεψαν μια προσωπική αντιπαράθεση σε στυγερή δολοφονία. Στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας βρίσκονται τόσο οι επικοινωνίες μεταξύ των εμπλεκομένων όσο και οι συνθήκες υπό τις οποίες κανονίστηκε το μοιραίο ραντεβού.

Παράλληλα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο φερόμενος δράστης είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που οπλοφορούσε. Και στο παρελθόν σε τυχαίο αστυνομικό έλεγχο είχε εντοπιστεί με μαχαίρι.

Δημογλίδου: «Φαίνεται ότι υπήρξε συμπλοκή μεταξύ θύματος και δράστη»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε για το έγκλημα στο MEGA.

«Και ερχόμαστε πάλι να συζητήσουμε, με πόση ευκολία ένας νέος άνθρωπος, ένας εικοσάχρονος νεαρός, αφαίρεσε τη ζωή, πραγματικά χωρίς αιτία, χωρίς καμία αφορμή ουσιαστικά, ενός επίσης νέου ανθρώπου.

Βέβαια, οι συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την αστυνομία είναι τέσσερις. Προκύπτει και η εμπλοκή με κάποιο τρόπο για το αδίκημα της υπόθαλψης ακόμη τριών ατόμων, από την έρευνα των αστυνομικών.

Είναι δύσκολο το σημείο γιατί σίγουρα εσωτερικά το πάρκο δε διαθέτει κάμερες, οπότε οι αστυνομικοί προχώρησαν ένα βήμα παρακάτω. Ουσιαστικά χρησιμοποίησαν βιντεοληπτικό υλικό. Η ώρα αυτή είναι μια ώρα που κυκλοφορεί ο κόσμος. Υπήρχαν και κάποιες μαρτυρίες που είδαν σίγουρα άτομα. Δεν είδαν μόνο ένα άτομο, αλλά είδαν περισσότερα άτομα να φεύγουν από εκεί, από το πάρκο. Εκεί φαίνεται ότι υπήρχε μια συμπλοκή μεταξύ του θύματος και του δράστη. Ουσιαστικά, προφανώς και το θύμα αντιστάθηκε στην επίθεση που δέχτηκε με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν πολύ γρήγορα», είπε αρχικά.

«Φαίνεται ότι συναντήθηκαν για να ξεκαθαριστεί ένα θέμα προσωπικό, το οποίο δεν μπορεί να αποτελεί και θέμα. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι συναντήθηκαν και γι’ αυτό προφανώς και το 27χρονο θύμα όταν έφτασε εκεί δεν γνώριζε ότι υπήρχε και άλλο άτομο. Εκεί συνάντησε δύο άτομα.

Οι γυναίκες οι οποίες συνελήφθησαν δεν βρισκόταν μπροστά στο περιστατικό. Δεν είναι εύκολο να καταφέρεις θανατηφόρο τραύμα με αιχμηρό αντικείμενο. Θα δούμε βέβαια τις διώξεις σήμερα που θα ασκηθούν. Θα χωριστεί άλλωστε η δικογραφία επειδή ο ένας υπηρετεί στο Ναυτικό», συνέχισε.