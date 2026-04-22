Μεγάλη αισιοδοξία για την εξέλιξη της υγείας της ανήλικης που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα και εγκαταλείφθηκε από τον οδηγό της, στη λεωφόρο Λιοσίων.

Η 16χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ αλλά η ευχάριστη εξέλιξη για την πορεία της υγείας της είναι ότι οι γιατροί, χθες βράδυ, Τρίτη 21 Απριλίου 2026, κατάφεραν να την αποσωληνωνόσουν.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΠΟΕΔΗΝ η ανήλικη αποσωληνώθηκε, αναπνεύει κανονικά, αντιλαμβάνεται τους γονείς της και ταυτόχρονα έχει κίνηση που είναι σημαντικό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες το 16χρονο κορίτσι φαίνεται πως κέρδισε τη σκληρή μάχη που έδωσε για τη ζωή της εκείνη αλλά και οι γιατροί της, ωστόσο έχει μπροστά της πολλά θέματα υγείας να αντιμετωπίσει.