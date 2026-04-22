Μία θήκη όπλου, πράσινου χρώματος καθώς και ένα πακέτο τσιγάρα είναι τα πρώτα ευρήματα των αρχών στην περιοχή των Δαφνών στις έρευνες που γίνονται για την εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη.

Είναι άγνωστο για το εάν πρόκειται για θήκη του όπλου που ανήκει στον 39χρονο Μαρίνο ή εάν πρόκειται για τυχαίο εύρημα που ξεχάστηκε από κάποιον άλλο. Στο ίδιο σημείο οι αρχές εντόπισαν και ένα πακέτο με τσιγάρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, τα αντικείμενα έχουν ήδη σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ τα τσιγάρα που βρέθηκαν είναι η μάρκα που κάπνιζε ο 39χρονος.

Στην περιοχή των Αθανάτων οι έρευνες για την 43χρονη Ελευθερία

Με το πρώτο φως της ημέρας συγκεντρώθηκαν στην περιοχή των Αθανάτων πυροσβέστες, αστυνομικοί αλλά και πολίτες που αναζητούν κάποιο στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αγνοούμενη Ελευθερία Γιακουμάκη.

Σκύλος της Πυροσβεστικής, στελέχη της ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ, και άλλες δυνάμεις καλούνται να εξερευνήσουν μια μεγάλη έκτασης περιοχή, με πρώτο ζητούμενο, εάν είναι δυνατόν, τον εντοπισμό του αυτοκινήτου της 43χρονης Ελευθερίας. Στις έρευνες συμμετέχει και το drone της Πυροσβεστικής.

Στις έρευνες τα παιδιά της και συγγενικά της πρόσωπα

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούν τις έρευνες συγγενικά πρόσωπα της 43χρονης Ελευθερίας, μεταξύ αυτών και οι γιοι της, ενώ τις έρευνες συμμετέχουν εθελοντές και απλοί πολίτες.

Η περιοχή των Αθανάτων όπου ξεκινούν οι σημερινές έρευνες αναζήτησης δεν επελέγη τυχαία. Εκεί πήγε την περασμένη Κυριακή ο 39χρονος μετέπειτα αυτόχειρας, ο οποίος στη συνέχεια απομακρύνθηκε με ταξί που ο ίδιος είχε καλέσει.