Με τον Πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Νίκο Αναστασίου, συναντήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας ο Πρόεδρος του ΠαΣοΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Εύχομαι κάθε επιτυχία στις βουλευτικές εκλογές σε λίγες εβδομάδες στην Κύπρο. ΠαΣοΚ και ΕΔΕΚ μοιραζόμαστε κοινές αρχές, κοινές αξίες και κοινή ιστορία. Δεσμούς ιστορικούς», ανέφερε εισαγωγικά ο κ. Ανδρουλάκης.

Αναφερόμενος στην κρίση στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ υπογράμμισε οτι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη πήρε σάρκα και οστά στην Κύπρο όπου ισχυρές ευρωπαϊκές δυνάμεις συνέδραμαν στην προστασία της Κυπριακής Δημοκρατίας και την ασφάλεια του Κυπριακού λαού.

Ενώ σχετικά με το Κυπριακό, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε την ανάγκη δίκαιης και βιώσιμης επίλυσης του βάσει των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

«Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνουν ανεκτά επικίνδυνα σενάρια διχοτόμησης του νησιού από όπου κι αν εκπορεύονται. Και μιλώ για την Τουρκία, όπου ο πρόεδρος Ερντογάν πολλές φορές τα θέτει στον διάλογο σε πολύ σημαντικά fora, όπως είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών», κατέληξε.

Από την πλευρά του ο κ. Αναστασίου ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για την άμεση ανταπόκριση στο πρόβλημα που υπήρξε.

«Η παρουσία των μαχητικών αεροσκαφών έχει αναπτερώσει το ηθικό του Κυπριακού λαού και έδειξε για ακόμα μία φορά πόσο αναγκαίο είναι το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Εμείς ως κόμμα στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια, η οποία ξεκίνησε επί κυβερνήσεων του ΠαΣοΚ.

Οι σχέσεις μας με το ΠαΣοΚ έχουν μία ιστορία. Κοινή ιδεολογία, κοινή πορεία, κοινοί αγώνες. Σας ευχαριστούμε γιατί πάντοτε είστε το πλευρό μας και ευελπιστούμε ότι θα συσφίξουμε ακόμα περισσότερο αυτές τις σχέσεις μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.