Το Σάββατο 25 Απριλίου στις 20:50, στο MEGA, η Νίκη Λυμπεράκη φιλοξενεί στην εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» τον Λάκη Λαζόπουλο, έναν από τους πολυσχιδείς δημιουργούς της σύγχρονης ελληνικής σκηνής.

Ένα αφιέρωμα που επιχειρεί να φωτίσει όχι μόνο την πορεία αλλά και τον εσωτερικό κόσμο ενός καλλιτέχνη με ανεξίτηλο αποτύπωμα στο θέατρο και την τηλεόραση. Η συνάντησή τους ξεδιπλώνεται σε δύο μέρη. Το δεύτερο μέρος θα μεταδοθεί το Σάββατο 2 Μαΐου στις 20:50.

Στο πρώτο μέρος, ο Λάκης Λαζόπουλος προχωρά σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση που οδηγεί στον πυρήνα της προσωπικής και καλλιτεχνικής του ταυτότητας: εκεί όπου διαμορφώνονται οι εικόνες, οι άνθρωποι και οι εμπειρίες που τον καθόρισαν.

Η διαδρομή έχει αφετηρία στη Λάρισα, τον τόπο όπου μεγάλωσε. Στο πατρικό του σπίτι, οι παιδικές του αναμνήσεις ζωντανεύουν με συγκίνηση, ενώ η συζήτηση με έναν συμμαθητή του και φίλο ανασύρει ιστορίες από τα νεανικά χρόνια.

Το ταξίδι συνεχίζεται στην Κομοτηνή, εκεί όπου ως φοιτητής στη Νομική άρχισε να καλλιεργεί την ανάγκη του για έκφραση. Μια αγαπημένη του καθηγήτρια θυμάται τον χαρισματικό νέο που ήδη ξεχώριζε, προμηνύοντας τη μετέπειτα καλλιτεχνική του πορεία.

Μια βόλτα – αφήγηση ζωής ξεκινά…

Οι συντελεστές της εκπομπής «Πάμε μια βόλτα;»

Παρουσίαση: Νίκη Λυμπεράκη

Σκηνοθεσία – Διεύθυνση Φωτογραφίας: Άρης Γεωργίου

Αρχισυνταξία – Σενάριο: Έμυ Δημητρακοπούλου

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Παραγωγοί: Ειρήνη Σουγανίδου, Γιάννης Δώνος, Φρόσω Ράλλη

Οργάνωση παραγωγής: Βαγγέλης Μπαλάφας

Διεύθυνση παραγωγής: Γιάννης Αρσένης

Επιμέλεια έρευνας – Βοηθός Αρχισυντάκτη: Μαριάνα Πικρού

Δημοσιογραφική ομάδα: Γιώργος Δάσκαλος, Γιώτα Λούρα

Μοντάζ – μιξάζ: Νίκη Καλή, Παναγιώτης Κατσάνος

Graphics / Σήμα Εκπομπής: Cloudtrap Athens

Εκτέλεση Παραγωγής: Feelgood Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026

