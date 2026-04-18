Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), μετά από πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα στην Αχαΐα και την Κορινθία. Παρά τις προειδοποιήσεις και τους ισχυρούς ανέμους, οι δράστες προχώρησαν σε καύση αγροτικών υπολειμμάτων, θέτοντας σε κίνδυνο δασικές εκτάσεις και περιουσίες.

Η πυρκαγιά που απείλησε το αναγεννημένο δάσος στην Ακράτα

Η σοβαρότερη περίπτωση καταγράφηκε στην περιοχή Άμπελος Ακράτας του δήμου Αιγιαλείας. Ένας 51χρονος αλλοδαπός συνελήφθη, καθώς η φωτιά που άναψε για να κάψει κλαδιά, ξέφυγε από τον έλεγχό του, λόγω των ανέμων και επεκτάθηκε σε παρακείμενο νεαρό (αναγεννημένο) δάσος.

Η πυρκαγιά παρέμενε σε εξέλιξη μέχρι αργά το απόγευμα, με την κατάσταση να εκτονώνεται, με τη βοήθεια επίγειων κι εναέριου μέσου, καθώς και της βροχής που άρχισε κάποια στιγμή στην περιοχή. Στον 51χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, ύψους 3.375 ευρώ, ενώ οδηγήθηκε άμεσα στον Εισαγγελέα.

Χειροπέδες και στον Μεγάλο Βάλτο Κορινθίας

Νωρίτερα, στις 11:00 το πρωί, σήμανε συναγερμός στην περιοχή Ζούπι, στον Μεγάλο Βάλτο Κορινθίας. Ένας 59χρονος ημεδαπός προκάλεσε πυρκαγιά, ενώ έκαιγε κλαδιά στην αγροτική του έκταση. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα, θέτοντας τη φωτιά υπό έλεγχο, πριν πάρει διαστάσεις.

Ο 59χρονος οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, ενώ του βεβαιώθηκε πρόστιμο 1.031,25 ευρώ.

Αυστηρή προειδοποίηση από την Πυροσβεστική

Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι η τήρηση των μέτρων ασφαλείας κατά την καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών είναι υποχρεωτική και οι παραβάτες έρχονται αντιμέτωποι με βαρύτατες κυρώσεις.

«Η πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, ειδικά όταν δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, επιφέρει πλέον βαρύτατες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις», επισημαίνουν πηγές του Σώματος.

Η ΔΑΕΕ παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα, καθώς η αντιπυρική περίοδος απαιτεί τη μέγιστη προσοχή των πολιτών για την αποφυγή καταστροφών.