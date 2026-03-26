Συναγερμός έχει σημάνει αυτή την ώρα στις Αρχές, καθώς η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης έχει διακοπεί πλήρως, στο ύψος των Μαλγάρων. Η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφαλείας, καθώς πυκνοί καπνοί από πυρκαγιά σε παρακείμενη αγροτική έκταση, έχουν καταστήσει την ορατότητα μηδενική, εγκυμονώντας σοβαρούς κινδύνους για τους οδηγούς.

Μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους

Η φωτιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα, λίγο μετά τα διόδια των Μαλγάρων, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Στο σημείο πνέουν άνεμοι έντασης 5 μποφόρ, οι οποίοι κατευθύνουν τους καπνούς πάνω από το οδόστρωμα και δυσκολεύουν την επιχείρηση κατάσβεσης.

Αυτή τη στιγμή, στο μέτωπο επιχειρούν:

30 πυροσβέστες

10 οχήματα

2 πεζοπόρα τμήματα της 2ης ΕΜΟΔΕ

Εκτροπές στην κυκλοφορία

Σε συνεχή συνεννόηση με την Τροχαία, η κυκλοφορία έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα (προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη). Στόχος των δυνάμεων είναι ο άμεσος περιορισμός της εστίας, ώστε να καθαρίσει η ατμόσφαιρα και να δοθεί ξανά ο δρόμος στην κυκλοφορία το συντομότερο δυνατόν.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε αγροτική έκταση και δεν απειλεί μέχρι στιγμής κατοικημένη περιοχή.