Μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση τόσο για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, αλλά και για Αιγαίο, Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο, έστειλε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με την ομιλία του κατά την επίσημη τελετή έναρξης του Διπλωματικού Φόρουμ της Αττάλειας.

Τι είπε για Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Κύπρο

Πιο συγκεκριμένα ο Τούρκος πρόεδρος απευθυνόμενος προς τις γειτονικές χώρες τόνισε πως: «Ως Τουρκία, θέλω να γίνει γνωστό ότι είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασία με τους γείτονές μας μέσα από έργα με όραμα, όπως ο Αναπτυξιακός Δρόμος, στους τομείς της ενέργειας και της διασύνδεσης των μεταφορών. Η Τουρκία θέλει να δει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να μετατρέπονται σε μια περιοχή σταθερότητας και ευημερίας. Παράλληλα, απορρίπτει μονομερείς μαξιμαλιστικές στάσεις που επιχειρούν να αποκλείσουν την Τουρκία και την Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου». Ο πρόεδρος της Τουρκίας τόνισε επίσης ότι «ενώ η Τουρκία συνεχίζει να στηρίζει τον στόχο της πλήρους ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναμένει από την Ένωση να ξεπεράσει τη δική της κρίση προσανατολισμού και να παραμείνει πιστή στο όραμα των ιδρυτών της», ενώ σημείωσε πως «η Τουρκία, ενώ από τη μία πλευρά συνεχίζει να ακολουθεί μια ειρηνική εξωτερική πολιτική σε διαφορετικές περιοχές και ηπείρους, από την άλλη ενισχύει παράλληλα και τους υπάρχοντες δεσμούς συμμαχιών της».

Το Ισραήλ στο στόχαστρο για Γάζα, Λίβανο

Μεταξύ άλλων ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε: «Σήμερα ο κόσμος βιώνει όχι μόνο μια κρίση ισχύος αλλά και μια κρίση προσανατολισμού. Οι εξελίξεις δείχνουν ξεκάθαρα ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σοβαρό και επικίνδυνο σημείο καμπής. Οι μηχανισμοί που έχουν δημιουργηθεί για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της παγκόσμιας ασφάλειας αποδεικνύονται ανίκανοι να αντιμετωπίσουν τις πιο σοβαρές επιθέσεις και συχνά παραμένουν αδιάφοροι. Η κρίση του παγκόσμιου συστήματος είναι πρώτα απ’ όλα μια ηθική και υπαρξιακή κρίση. Αρκεί να δει κανείς τι έχει συμβεί στη Λωρίδα της Γάζας μετά τις 7 Οκτωβρίου για να κατανοήσει το μέγεθος αυτής της κρίσης. Το να ερμηνεύουμε όσα συμβαίνουν στη Γάζα απλώς ως μια ανθρωπιστική τραγωδία δεν αρκεί. Η γενοκτονία στη Γάζα κατέδειξε ξεκάθαρα τι επιτρέπει η σημερινή διεθνής τάξη. Πώς μπορεί να περιμένει κανείς από εμάς να εμπιστευτούμε ένα σύστημα που χθες απέτυχε στη Συρία και στη Γάζα, και σήμερα αποτυγχάνει στη Δυτική Όχθη και στον Λίβανο, να ανταποκριθεί ακόμη και στην πιο βασική δοκιμασία ανθρωπιάς;».

Η θέση Ερντογάν για Ιράν, κατάπαυση του πυρός και Στενά

Αναφερόμενος στην ένταση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Ιράν, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι «το παράθυρο ευκαιρίας που άνοιξε με την κατάπαυση του πυρός πρέπει να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά για την εγκαθίδρυση μιας μόνιμης ειρήνης. Όσο βαθιές κι αν είναι οι διαφωνίες, δεν πρέπει να επιτρέψουμε τα όπλα να αντικαταστήσουν τον διάλογο ούτε οι αιματηρές συγκρούσεις να πάρουν τη θέση των διαπραγματεύσεων. Αν στη μία πλευρά των Στενών του Ορμούζ βρίσκεται το Ιράν, στην άλλη βρίσκεται το Ομάν. Το δικαίωμα των χωρών του Περσικού Κόλπου να έχουν πρόσβαση στις ανοιχτές θάλασσες δεν πρέπει να περιοριστεί. Το βασικό ζήτημα είναι να διασφαλιστεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας, στη βάση των καθιερωμένων διεθνών κανόνων, και να παραμείνουν τα Στενά του Ορμούζ ανοιχτά για τα εμπορικά πλοία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό τα εμπλεκόμενα μέρη να κινηθούν με πνεύμα συμφιλίωσης. Παράλληλα, πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση απέναντι στις προσπάθειες του Ισραήλ να υπονομεύσει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων».

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης και στο ζήτημα της Συρίας, όπου σύμφωνα με τον ίδιο «η ενίσχυση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ομαλοποίησης στη γειτονική Συρία έχει ζωτική σημασία για το μέλλον της περιοχής μας», αλλά και στον πόλεμο της Ουκρανίας, όπου επανέλαβε την διάθεση της Τουρκίας «να στηρίξει πρωτοβουλίες που θα διευκολύνουν τη συνέχιση των άμεσων διαπραγματεύσεων, ακόμη και τη διοργάνωση συνόδου κορυφής των ηγετών, εφόσον τα εμπλεκόμενα μέρη το επιθυμούν».