Ρήξη ανευρύσματος υπέστη ο Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη.

Σύμφωνα με την Mayo Clinic. ενα ανεύρυσμα εγκεφάλου είναι μια διόγκωση ή διάταση σε ένα αιμοφόρο αγγείο του εγκεφάλου. Είναι επίσης γνωστό ως εγκεφαλικό ή ενδοκρανιακό ανεύρυσμα. Ένας τύπος ανευρύσματος, που ονομάζεται σακοειδές και μοιάζει με μούρο που κρέμεται από κοτσάνι.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα ανευρύσματα δημιουργούνται και μεγαλώνουν επειδή η ροή του αίματος ασκεί πίεση σε ένα αδύναμο σημείο του τοιχώματος του αγγείου. Αυτό μπορεί να αυξήσει το μέγεθος του ανευρύσματος. Αν το ανεύρυσμα έχει διαρροή ή σπάσει, προκαλεί αιμορραγία στον εγκέφαλο, γνωστή ως αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ρήξη συμβαίνει στον χώρο μεταξύ του εγκεφάλου και των λεπτών υμένων που τον καλύπτουν. Αυτός ο τύπος αιμορραγικού εγκεφαλικού ονομάζεται υπαραχνοειδής αιμορραγία.

Τα ανευρύσματα εγκεφάλου είναι συχνά. Ωστόσο, τα περισσότερα δεν είναι επικίνδυνα, ιδιαίτερα όταν είναι μικρά. Συνήθως δεν σπάνε και δεν προκαλούν συμπτώματα ή προβλήματα υγείας. Πολλές φορές εντοπίζονται τυχαία σε εξετάσεις που γίνονται για άλλους λόγους.

Αν όμως ένα ανεύρυσμα σπάσει, μπορεί να γίνει γρήγορα απειλητικό για τη ζωή και απαιτεί άμεση ιατρική αντιμετώπιση.

Σε περιπτώσεις που το ανεύρυσμα δεν έχει σπάσει, η θεραπεία μπορεί να είναι απαραίτητη για ορισμένους ασθενείς, ανάλογα με διάφορους παράγοντες. Αν εκτιμηθεί ότι ο κίνδυνος ρήξης στο μέλλον είναι μεγαλύτερος από τον κίνδυνο της θεραπείας, μπορεί να προταθεί προληπτική αντιμετώπιση. Η επιλογή θεραπείας πρέπει να συζητείται με τον θεράποντα ιατρό.

Τύποι ανευρυσμάτων

Σακοειδές ανεύρυσμα (berry): Μοιάζει με μούρο και αποτελεί τον πιο συχνό τύπο. Πρόκειται για έναν στρογγυλό θύλακα γεμάτο αίμα που προεξέχει από μια αρτηρία, συνήθως στη βάση του εγκεφάλου.

Ατρακτοειδές ανεύρυσμα: Προκαλεί διόγκωση σε όλη την περίμετρο της αρτηρίας.

Μυκωτικό ανεύρυσμα: Προκαλείται από λοίμωξη που εξασθενεί το τοίχωμα της αρτηρίας και οδηγεί στον σχηματισμό ανευρύσματος.

Συμπτώματα

Τα περισσότερα ανευρύσματα που δεν έχουν σπάσει δεν προκαλούν συμπτώματα, ιδιαίτερα αν είναι μικρά. Συχνά εντοπίζονται τυχαία σε απεικονιστικές εξετάσεις.

Αν όμως ένα ανεύρυσμα σπάσει, πρόκειται για σοβαρή κατάσταση που συνήθως προκαλεί έντονο πονοκέφαλο. Επίσης, ακόμα και χωρίς ρήξη, ένα μεγαλύτερο ανεύρυσμα μπορεί να πιέζει τον εγκέφαλο ή νεύρα και να προκαλεί συμπτώματα.

Συμπτώματα ρήξης ανευρύσματος

Το βασικό σύμπτωμα είναι ένας ξαφνικός και πολύ έντονος πονοκέφαλος, που συχνά περιγράφεται ως ο χειρότερος που έχει ένα άτομο στη ζωή του.

Άλλα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

Ναυτία και εμετό

Δυσκαμψία στον αυχένα

Θολή ή διπλή όραση

Ευαισθησία στο φως

Επιληπτικές κρίσεις

Απώλεια συνείδησης

Σύγχυση

Συμπτώματα «διαρροής» ανευρύσματος

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ανεύρυσμα μπορεί να διαρρεύσει μικρή ποσότητα αίματος πριν από τη ρήξη. Αυτό προκαλεί έντονο πονοκέφαλο που μπορεί να διαρκέσει ημέρες ή και εβδομάδες.

Συμπτώματα μη ρηγμένου ανευρύσματος

Ένα ανεύρυσμα που δεν έχει σπάσει μπορεί να μην προκαλεί συμπτώματα, ιδιαίτερα αν είναι μικρό. Αν όμως είναι μεγαλύτερο, μπορεί να προκαλέσει: