Στην ρήξη ανευρύσματος που υπέστη ο Γιώργος Μυλωνάκης αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Μαρινάκης αναφέρει ότι λίγο πριν τις 09:00 το πρωί «ο χρόνος πάγωσε» όχι μόνο για τους συνεργάτες του κ. Μυλωνάκη, αλλά κυρίως για την οικογένειά του.

Ο ίδιος, εκφράζει αισιοδοξία για την πορεία της υγείας του, σημειώνοντας ότι «έχει ήδη βγει νικητής από την πρώτη μάχη», ενώ εκτιμά ότι θα καταφέρει να ξεπεράσει και τις επόμενες δύσκολες ημέρες, επιστρέφοντας σύντομα στο περιβάλλον του και στους οικείους του.

Όπως υπογραμμίζει, οι σκέψεις και οι προσευχές όλων βρίσκονται στο πλευρό του, με την αγωνία να παραμένει έντονη για την εξέλιξη της κατάστασής του τις επόμενες ημέρες.

Αναλυτικά η ανάρτησή του: