Σε φόρουμ στην Αττάλεια μίλησε ο Τομ Μπάρακ. Ο πρέσβης τον ΗΠΑ στην Τουρκία ρωτήθηκε για τις σχέσεις των δύο χωρών για τις οποίες είπε ότι είναι στο καλύτερο επίπεδο που ήταν ποτέ.

Στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε και στο θέμα των F35 και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. «Νομίζω ότι σύντομα θα δείτε ότι θα λυθεί το θέμα με τους S-400 να έχει λυθεί. Από την οπτική γωνία της χώρας μου, η ένταξη σε ένα πρόγραμμα F-35 είναι μια χαρά. Η Ελλάδα έχει S-300 και F-35. Έτσι, το ζήτημα Ελλάδας-Τουρκίας είναι ένα ακόμη ιστορικό ζήτημα στο οποίο δεν θα επιχειρήσω καν να αναφερθώ, επειδή θα μου απαγορεύσουν να ξαναπάω στη Μύκονο» τόνισε χαρακτηριστικά.