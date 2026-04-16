Συγκλονισμένοι είναι στο Μέγαρο Μαξίμου με την σοβαρή περιπέτεια της υγείας του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στον Ευαγγελισμό. Στο πρωθυπουργικό επιτελείο «πάγωσαν» χθες με όσα συνέβησαν, όπως αφηγήθηκε δημόσια ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης που ήταν και παρών στον «πρωινό καφέ» όπου και κατέρρευσε ο Γ. Μυλωνάκης.

Όπως ήταν αναμενόμενο, χθες άλλαξε ο προγραμματισμός των συσκέψεων στο Μέγαρο Μαξίμου. Όλοι ήταν με το βλέμμα στον Ευαγγελισμό και ενημερώνονταν συνεχώς για την εξέλιξη της υγείας του υφυπουργού. Μάλιστα στο νοσοκομείο βρέθηκε τόσο ο Πρωθυπουργός (σ.σ. έμεινε περίπου 40 λεπτά) για να ενημερωθεί για την υγεία του συνεργάτη του όσο και αρκετοί εκ των κορυφαίων υπουργών. Η στήλη εύχεται περαστικά και ταχεία ανάρρωση.

«Η σκέψη μας είναι στον Γιώργο, αλλά…»

Παρά το σοκ στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν το συζητούν για αναβολή της σημερινής συζήτησης. «Η σκέψη μας είναι στον Γιώργο, αλλά η συζήτηση στη Βουλή θα γίνει κανονικά και εκεί θα ακουστούν όλα όσα πρέπει να ακουστούν» μου έλεγε στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού. Τι εννοούν; Ότι η συζήτηση στη Βουλή θα γίνει και για να επισημανθεί από την κυβέρνηση ότι «η πολιτική δηλητηριάζεται από κλίμα τοξικότητας και υψηλής έντασης, πολλές φορές με τυφλά χτυπήματα κατά παντός επιστητού».

Ετσι, παρά τα θετικά σχόλια με την οποία έγινε δεκτή η πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη να επικοινωνήσει με τον Νικήτα Κακλαμάνη προκειμένου να διερευνήσει τις προθέσεις τις κυβέρνησης, η απόκριση ήταν αρνητική. Σαν να λέμε, δηλαδή, «ευχαριστούμε για τον πολιτικό πολιτισμό αλλά δεν θα πάρουμε». Σε αυτό το σημείο η στήλη εύχεται να μην «πολιτικοποιηθεί» η περιπέτεια υγείας του υφυπουργού ή αλλιώς να μην αποκτήσουν πολιτική και υγεία σχέση αίτιου και αιτιατού.

Η επικοινωνία Ανδρουλάκη – Κακλαμάνη

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ επικοινώνησε πράγματι με τον πρόεδρο της Βουλής, όχι για να προτείνει την αναβολή της συζήτησης, όπως ειπώθηκε χθες, αλλά για να γνωστοποιήσει ότι σε περίπτωση που κρίνει η κυβέρνηση ότι πρέπει να αναβληθεί η συζήτηση δεν υπάρχει θέμα από τη δική του πλευρά. Ο πρόεδρος της Βουλής επικοινώνησε με το Μέγαρο Μαξίμου και αφού έγινε γνωστό ότι η κατάσταση του κ. Μυλωνάκη είναι μεν κρίσιμη αλλά ελεγχόμενη, είπε ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής και η συζήτηση θα γίνει κανονικά σήμερα στις 11 το πρωί.

Στο μεταξύ, στο Μέγαρο Μαξίμου είχε πραγματοποιηθεί σύσκεψη προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν την σημερινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού με την οποία αναμένεται να ανοίξει την συνταγματική βεντάλια.

Και ο Σαμαράς;

Όσοι ανέμεναν την σημερινή ημέρα για να διαπιστώσουν, εάν θα τοποθετηθεί στη Βουλή ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, μάλλον θα διαψευστούν. Ομολογώ ότι τις προηγούμενες μέρες είχαν φτάσει και στα δικά μου αφτιά τέτοιες πληροφορίες, γι’ αυτό και έσπευσα να το ψάξω. Εμαθα λοιπόν, ότι ο κ. Σαμαράς δεν πρόκειται να τοποθετηθεί για δύο βασικούς λόγους.

Πρώτον, όπως λένε από το περιβάλλον του, «τοποθετήθηκε επαρκώς για όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας, συμπεριλαμβανομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, στις αρχές Απριλίου στη Βουλή με έμφαση στις αρχές του κράτους δικαίου». Θυμίζουν δε μία αποστροφή του λόγου του : «Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει καταστεί συνώνυμη της διαφθοράς. Ηθικοί φραγμοί δεν υπάρχουν, αντιθέτως κυριαρχεί το ατομικό συμφέρον, η οίηση και η αλαζονεία παντού. Συνειδήσεις λύγισαν, ιδέες και αξίες καταπατήθηκαν». Αρα, προσθέτουν, δεν έχει να προσθέσει κάτι νέο. Υπενθυμίζουν ακόμη ότι για τις υποκλοπές, θύμα των οποίων υπήρξε και ο ίδιος, ζήτησε να του δοθούν απαντήσεις.

Δεύτερον, στην διαδικασία της προ ημερησίας συζήτησης δεν προβλέπεται να πάρει τον λόγο μέλος του κοινοβουλίου υπό την ιδιότητα του πρώην πρωθυπουργού. Οπότε, Σαμαρά δεν θα έχουμε σήμερα. Εκτιμώ ότι θα έχουμε νέα του σύντομα πάντως…

Τα δάκρυα για τις μεταναστευτικές – προσφυγικές ροές

Μπορεί μέσα στον… κακό χαμό που γίνεται να ακούστηκε κάπως παράταιρο, αλλά η συμμετοχή του Γιώργου Γεραπετρίτη στη Διεθνή Διάσκεψη για το Σουδάν, που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο, έχει τη δική της σημασία. Συμπληρώθηκαν πια 3 χρόνια από την έναρξη του πολέμου, με 14 εκατομμύρια εκτοπισμένους, εκ των οποίων περίπου 4 εκατομμύρια εκτός συνόρων, η πλειοψηφία των οποίων στην Αίγυπτο.

Εξ ου και η μεγάλη αύξηση των προσφυγικών- μεταναστευτικών ροών τους τελευταίους μήνες προς τα νότια παράλια της Κρήτης, με τους Σουδανούς μάλιστα να διαθέτουν προσφυγικό προφίλ, ασχέτως αν οι ελληνικές αρχές και το αρμόδιο υπουργείο ακολουθούν την αποκαλούμενη σκληρή γραμμή. Σημειώστε ότι μόνο τις τελευταίες ημέρες πάνω από 340 άτομα έχουν φτάσει σε ελληνικό έδαφος.

Όπως κι αν έχει, η Αθήνα δήλωσε «παρών» στη Διεθνή Διάσκεψη, η οποία άλλωστε οργανώθηκε από τους μεγάλους παίκτες δηλαδή Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες και Μεγάλη Βρετανία, με τον υπουργό Εξωτερικών να στέκεται στην ανάγκη άμεσης αποχώρησης όλων των εξωτερικών δρώντων, την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και την οργανωμένη επιστροφή των εκτοπισμένων. Είναι φανερό, ότι ούτε η Αίγυπτος μπορεί να κρατήσει τόσο κόσμο στο έδαφος της, με τα σύνορα προς τη Λιβύη να θεωρούνται κυριολεκτικά διάτρητα. Όπως συνηθίζουν να λένε οι Ευρωπαίοι, λύση είναι η χρηματοδότηση στην πηγή. Δηλαδή και του Σουδάν. Μάλλον, για ακόμα μια φορά είναι αργά για δάκρυα.

Στρασβούργο κατά Άγκυρας για Ιμάμογλου

Λόγω της συζήτησης σήμερα στο Κοινοβούλιο για το Κράτος Δικαίου, να δούμε λίγο τι γίνεται και στη γειτονική μας Τουρκία, καθώς το Στρασβούργο έστειλε το δικό του «ραβασάκι». Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κοινοποίησε επίσημα στην κυβέρνηση Ερντογάν την προσφυγή του Εκρέμ Ιμάμογλου, ανοίγοντας έναν φάκελο με τεράστιο πολιτικό βάρος.

Η υπόθεση γυρίζει πίσω στον Μάρτιο του 2025. Ο Ιμάμογλου, δήμαρχος Κωνσταντινούπολης από το 2019, επανεκλεγείς το 2024 και αντίπαλο δέος του Ερντογάν στις προεδρικές εκλογές, συνελήφθη στις 19 Μαρτίου 2025, όταν πραγματοποιήθηκε έρευνα στην κατοικία του στο πλαίσιο ποινικής έρευνας. Ο ίδιος υποστηρίζει το προφανές: ότι οι κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και δωροδοκίες στερούνται στοιχείων και επιστρατεύτηκαν μόνο και μόνο για να τεθεί εκτός προεκλογικής κούρσας.

Στο Στρασβούργο πλέον ζητούν συγκεκριμένες εξηγήσεις για την αυθαίρετη κράτηση και την «ομίχλη» στη δικογραφία. Μπορεί η κοινοποίηση της προσφυγής να μην αποτελεί ακόμη τελική ετυμηγορία, ούτε ενδεχομένως να ιδρώσει το αυτί κάποιων στην Τουρκία, αλλά τα ερωτήματα που στριμώχνουν την Άγκυρα δείχνουν πως το θέμα έχει πλέον διεθνοποιηθεί και παραμένει ψηλά στην ατζέντα του Ευρωδικαστηρίου.

Άστοχες συγκρίσεις

Στην προσπάθεια να υπερασπιστεί τον εαυτό του από τις καταγγελίες για τον παράνομο διορισμό του σε θέση επιστημονικού συνεργάτη χωρίς να διαθέτει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, ο υφυπουργός Μακάριος Λαζαρίδης συνέκρινε την περίπτωσή του με εκείνη της καθηγήτριας Θάλειας Δραγώνα, η οποία έγινε πριν από πολλά χρόνια στόχος επιθέσεων, όταν διορίστηκε σε θέση ειδικής γραμματέα.

Συνεργάτης μου που γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις με πληροφορεί, ότι η Δραγώνα διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο και διδακτορικό και τα πτυχία της είναι αναγνωρισμένα από το ΔΙΚΑΤΣΑ. Υπήρξε επίσης επί 35 χρόνια καθηγήτρια, πρώτα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και από το 1990 στο ΕΚΠΑ, προϋπόθεση για τον διορισμό της σε αυτά ήταν τα αναγνωρισμένα πτυχία. Συγκρίνονται, αλήθεια, όλα αυτά με μια βεβαίωση σπουδών από ένα αμφιλεγόμενο εργαστήριο ελεύθερων σπουδών;

Η εαρινή σύναξη των Δελφών Το ετήσιο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών (Delphi Economic Forum XI) θα λάβει χώρα την ερχόμενη εβδομάδα από τις 22 έως τις 25 Απριλίου στον ιστορικό χώρο των Δελφών. Στην παρουσίαση που έγινε στα ΜΜΕ θετική εντύπωση δημιούργησε το γεγονός πως το Delphi Economic Forum έχει αποκτήσει μια αλματώδη εξωστρέφεια με εκδηλώσεις στο Βερολίνο, στο Παρίσι, στις Βρυξέλλες, στην Ουάσιγκτον και αλλού. Έχει γίνει εξαγώγιμο προϊόν πια κατά μια έννοια και το άκρως ενδιαφέρον είναι ότι τα έχουν καταφέρει χωρίς στήριξη του Ελληνικού Κράτους. Να επισημάνω ότι η περίφημη Διάσκεψη του Μονάχου είναι υπό την αιγίδα της γερμανικής Κυβέρνησης. Ακόμα και έτσι, αναμένονται 1.200 καλεσμένοι – ομιλητές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει την υψηλότερη αντιπροσώπευση στην ιστορία. Έξι επίτροποι και 4 Γενικοί Διευθυντές της Επιτροπής θα βρεθούν στους Δελφούς και παρόντες θα είναι ομιλητές από τις χώρες του Κόλπου με πλούσια θεματολογία σε δεκάδες συζητήσεις με συμμετοχή τουλάχιστον 62 ερευνητικών ινστιτούτων. Γενικά το Διεθνές Φόρουμ των Δελφών έχει γίνει θεσμός και όπως μαθαίνω η (διεθνής) ζήτηση ξεπέρασε κατά πολύ τις υλικοτεχνικές δυνατότητες φιλοξενίας και πραγματοποίησης των συζητήσεων. ***

Καρφιά Διαμαντοπούλου για Τσίπρα

Και κάτι για το ΠαΣοΚ και τον Αλέξη Τσίπρα. Επειδή βλέπω πως ο πρώην πρωθυπουργός κινείται αρκετά το τελευταίο διάστημα, έψαξα να βρω τι λένε στη Χαριλάου Τρικούπη για το νέο του εγχείρημα που αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά. Η απάντηση μου ήρθε από εκεί την Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία σε συνέντευξη της σε τηλεοπτικό δίκτυο της Κρήτης έδωσε την γραμμή.

«Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει να υποσχεθεί, έχει να απολογηθεί» είπε υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού και με αυτή την ατάκα τερμάτισε τη συζήτηση.

***