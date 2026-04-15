Έντονο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης αναμένεται αύριο, το οποίο επρόκειτο να καλύψει μεγάλο μέρος της χώρας και να δημιουργήσει συνθήκες θολής και επιβαρυμένης ατμόσφαιρας, σε συνδυασμό με τοπικά φαινόμενα και αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων.

Η μεταφορά σκόνης από τη Βόρεια Αφρική σε αρκετά υψηλές συγκεντρώσεις, θα προκαλέσει «θολούρα» στην ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, το νέο επεισόδιο μεταφοράς ερημικής σκόνης είναι σε πλήρη εξέλιξη, με κύριο χαρακτηριστικό τη διάρκεια. Όσοι περπατούσαν σήμερα στην πόλη αισθάνθηκαν δυσφορία.

Σύμφωνα με το σύστημα πληροφόρησης AtmoHub σε συνεργασία με το πρόγραμμα Copernicus, στις 18:00 το απόγευμα καταγράφηκαν 236 μικρογραμμάρια σκόνης ανά κυβικό μέτρο στην Αθήνα και 308 στην Καλαμάτα.

Όσον αφορά την ποιότητα αέρα, εντοπίστηκαν 37 μικρογραμμάρια αιωρούμενων σωματιδίων ανά κυβικό μέτρο στην Αθήνα και 44 στην Πάτρα. Σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και τη γύρη, η ατμόσφαιρα έγινε αποπνικτική.

​Η πορεία του φαινομένου

​Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του μοντέλου DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μεταφορά της σκόνης ξεκίνησε από την Τρίτη 14/04 και αναμένεται να παρουσιάσει μια ελαφρά ενίσχυση από σήμερα. Εκτός από τη θολή ατμόσφαιρα, το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας είναι οι τοπικές λασποβροχές που αναμένεται να εκδηλωθούν σε διάφορες περιοχές.

Μέχρι την Παρασκευή αναμένονται υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρά ενώ το Σαββατοκύριακο το φαινόμενο θα υποχωρήσει, καθώς θα επικρατήσουν οι βοριάδες.

​Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η διάρκεια του επεισοδίου θα είναι πολυήμερη:

Πέμπτη 16/04: Οι αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης θα διατηρηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες.

Παρασκευή 17/04: Το φαινόμενο θα παραμείνει σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται να εκδηλωθούν εντονότερες λασποβροχές, οι οποίες θα επηρεάσουν κυρίως τα νότια τμήματα της χώρας.

Προειδοποιούν οι ειδικοί

Οι ειδικοί συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στις ευπαθείς ομάδες λόγω των μικροσωματιδίων που μεταφέρονται στον αέρα.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, τα μικροσωματίδια που μεταφέρονται με την σκόνη μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό πρόβλημα σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή άσθμα, να επηρεάσουν το καρδιαγγειακό σύστημα, όπως και να προκαλέσουν αλλεργίες ή να πλήξουν το ανοσοποιητικό σύστημα.

Ο καιρός τις επόμενες μέρες

Τοπικές, εξασθενημένες βροχοπτώσεις, μικρής διάρκειας και έντασης, αναμένονται την Πέμπτη κυρίως στη Δυτική και Ανατολική Μακεδονία, στην κεντροβόρεια ορεινή και ημιορεινή Πελοπόννησο, στις περιοχές νοτίως της Πελοποννήσου, σε τμήματα της Κρήτης και στις Νότιες Κυκλάδες.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με σκόνη από την Αφρική και μικρή πιθανότητα για ψιχάλες, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις κατά περιόδους, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Για την Παρασκευή, αναμένονται τοπικές βροχές ασθενούς έως μέτριας έντασης στις περιοχές του κεντρικού και νότιου Αιγαίου (Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, από Χίο νοτιότερα μέχρι Ρόδο και Καστελόριζο), ενώ εξασθενημένες τοπικές βροχές προβλέπονται και στις περιοχές της βορειοδυτικής ηπειρωτικής χώρας, όπως Θεσσαλία, Δυτική και ίσως Κεντρική Μακεδονία.