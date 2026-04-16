Με γρήγορους ρυθμούς συνεχίζονται οι διαδικασίες για την αντικατάσταση παλαιών ταυτοτήτων από νέες. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Κανονισμό όλες οι ταυτότητες των κρατών – μελών της ΕΕ που δε διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη παύουν να ισχύουν την 3η Αυγούστου 2026.

Υπό αυτές τις συνθήκες η ζήτηση, ώστε οι πολίτες να εκδώσουν νέες ταυτότητες, είναι αυξημένη. Για αυτό το λόγο και μετά από το πλήθος των αιτημάτων για ραντεβού, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έθεσε σε λειτουργία ένα νέο σύστημα, το οποίο διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μπορεί κανείς να βρει διαθέσιμο ακόμα και σήμερα σε συγκεκριμένες περιοχές όπως σε Παλλήνη, Κερατέα, Κηφισιά, Λυκόβρυση, Ωρωπό, Πόρο, Σπέτσες κτλ.

Πώς κλείνετε ραντεβού;

Ο πολίτης επιλέγει στην αίτησή του την Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του, καθώς και ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας.

Τα στοιχεία του αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Αν τα στοιχεία του δεν είναι επικαιροποιημένα στο ΕΜΕπ, μπορεί να τα ενημερώσει επιτόπου ή να τα συμπληρώσει κατά δήλωση.

Μετά την υποβολή του αιτήματος, λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πληροφορίες για τη διεκπεραίωση του ραντεβού και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας Αρχής.

Το αίτημα μπορεί να επαναπρογραμματιστεί, ακυρωθεί ή υποβληθεί εκ νέου έως μία ώρα πριν την έναρξη του ραντεβού.

Η πλατφόρμα αποστέλλει μηνύματα υπενθύμισης στο email του ενδιαφερόμενου, σε διάφορα χρονικά διαστήματα πριν από το ραντεβού.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ο πολίτης οφείλει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης, βάσει της διεύθυνσης μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του, για να προγραμματίσει νέο ραντεβού και να εκδώσει νέο δελτίο.

Βήμα – βήμα για το ραντεβού

Είσοδος: Συνδεθείτε στο id.gov.gr με κωδικούς Taxisnet.

Επιλογή: Επιλέξτε την αστυνομική αρχή που σας εξυπηρετεί (ανεξαρτήτως κατοικίας).

Στοιχεία: Ορίστε το πρόσωπο (ίδιον ή ανήλικο τέκνο άνω των 12 ετών) και εισάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας.

Οριστικοποίηση: Επιλέξτε διαθέσιμη ημέρα/ώρα και επιβεβαιώστε.

Τα 3 tips για τα ραντεβού

Φωτογραφία: Βγαίνει επιτόπου στο αστυνομικό τμήμα, οπότε δεν χρειάζεται να φέρετε δική σας.

Email: Θα λάβετε email επιβεβαίωσης 24 και 2 ώρες πριν το ραντεβού.

Ακύρωση/Αλλαγή: Μπορείτε να τροποποιήσετε το ραντεβού έως και 8 ώρες πριν.

Οι ώρες – κλειδί για διαθέσιμα ραντεβού

Πολλοί πολίτες δυσκολεύονται να βρουν άμεσα διαθέσιμο ραντεβού, ωστόσο υπάρχουν κάποιες ώρες μέσα στη μέρα κατά τις οποίες αυξάνονται οι πιθανότητες να εντοπίσετε «κοντινές» ημερομηνίες. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το ιδανικό διάστημα είναι μεταξύ 00:00 και 01:00, καθώς τότε ανανεώνονται οι διαθέσιμες θέσεις, ενώ περνούν στο σύστημα και οι ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής.